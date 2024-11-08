支持在地創生！花蓮茶職人勇奪國際茶競賽金獎

▲花蓮赤科山茶職人陳期泓，在本月以「露予金露」紅茶贏得《英國茶學院（UKTA）》主辦的國際茶競賽金獎殊榮。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

盤鈺營建機構在花蓮玉里成立青年文旅「山鄰山林」，並建立「3030」品牌支持在地創生，與3030合作的花蓮赤科山茶職人陳期泓，在本月以「露予金露」紅茶贏得《英國茶學院（UKTA）》主辦的國際茶競賽金獎殊榮，日前到台中分享喜悅。

陳期泓以一款「露予金露」紅茶於國際茶競賽2024「The Leafies」中，拿下最高金獎，更榮獲大會來自世界各地紅茶類的唯一「最佳紅茶」稱號。這份榮譽是從全球近400款參賽茶中脫穎而出，是對他專注投入的肯定，也是對花蓮山脈土地風味的讚美。

盤鈺營建機構在台中舉辦「3030山的彼端-風味茶會」，邀請陳期泓到場參加，他說，「我與許多前輩一致認為，台灣的茶葉應該重新思索，從風味、品味、產區以及工藝的角度去品鑑，而不僅限於海拔，就像咖啡的產區概念，我們也應更在意茶葉所在的地方風土， 包含微氣候、土壤狀態、牽涉自然環境條件差異所帶來的微妙變化，讓消費者能從每一口茶中品出深層味覺記憶，而不僅僅停留在單一品種香氣的片面理解。」

陳期泓期許，未來的台灣茶文化不會僅剩手搖飲，而是能被一群專注於製茶藝術的職人所引領，將這份熱愛與堅持傳承下去。

磐鈺營建機構表示，他們一直以來在建設、營造、室內設計、基金會、旅館等多元事業，皆以善的循環做為經營的思考方向，如同3030品牌的標語「品味台灣．良善共好」，珍惜為土地上每一件為熱情與理想付出的精神。

