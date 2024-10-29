花蓮創新創業嘉年華叫好叫座　廠商、民眾滿意度達九成

▲▼Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華，兩天共計創下逾1.5萬的觀展人次。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府9月27、28日於花蓮文化創意產業園區舉辦「Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華」，兩天共計創下逾1.5萬的觀展人次，周六單日破萬人次觀展，包括中小企業主、大專院校學生及各領域關心新創發展的民眾皆到場熱情參與，參展廠商與觀展民眾滿意度達九成。

活動策畫四大產業趨勢（美好生活、永續ESG、旅創Workation及數位創新）、三大青創主題（青年夢想家提案競賽、青年鏈結地方產業專題、新創基地進駐團隊及地方型SBIR）及二大風格展區（風格手創及餐飲市集），共計逾170組海內外新創團隊，勾勒花蓮在地創業的輪廓與多樣性。搭配「全球創業趨勢論壇」與「永續成長的明日商業論壇」，邀請逾20名來自日、泰等海內外講師群的趨勢觀點分享，讓有志青年們擷取產業先進的寶貴經驗。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶連續兩年出席花蓮創新創業嘉年華，她表示必須肯定花蓮不管是公部門或是私部門，近年來很努力的培育讓下一代開始懂得什麼叫創業，並提供很好的資源，所以非常期待Meet Pacific可以一屆一屆的辦下去。

參展廠商滿意度回饋，九成團隊對展會整體規劃感到滿意，且近八成團隊表示明年有意願再次參展，期盼透過展會平台增加品牌曝光、尋找潛在客戶及新的業務合作機會等。

▲據調查，無論是參展廠商或觀展民眾的滿意度，都達九成以上。

觀展民眾回饋滿意度九成五，並有九成民眾表示明年想再參加展會。展會吸引觀展民眾駐足停留且印象深刻的前三名為風格手創展區及永續ESG、美好生活產業主題展區，另深受民眾喜愛的展會企劃排序前三分別為草地音樂會、青創主題館及全球創業趨勢論壇。

花蓮縣長徐榛蔚指出，去年花蓮創新創業嘉年華獲得很大的迴響，無論是企業媒合、同業交流或爭取數位轉型等都激盪出火花，今年更擴大超過170家業者參加，希望讓每一位參展廠商與講者都能找到共同頻率，激發創新能量，為花蓮帶來更多元的觀點與對話。未來也將持續透過資源挹注，協助花蓮在地創業團隊厚植實力。

