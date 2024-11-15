瑞芳醫療長照設施大樓動土　侯友宜：大幅提升偏鄉醫療量能

▲新北市長侯友宜、金仁寶集團總裁許勝雄等貴賓出席瑞芳區醫療長照設施大樓動土奠基典禮，一同揮鍬動土，祈求工程順利。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜昨（14日）上午出席新北市瑞芳區醫療長照設施大樓動工典禮，未來將能大幅提升北海岸地區醫療量能。侯友宜表示，瑞芳醫療大樓將結合醫院、日照及長照中心提供多元服務，盼117順利完工啟用，守護東北角地區居民的健康。

侯友宜表示，瑞芳、平溪、雙溪、貢寮4行政區老年人口比例高達25%，遠高於新北市老年人口比例18.4%，對於醫療及長照資源的需求十分迫切，瑞芳醫療長照設施大樓將能解決東北角民眾常需面臨跨區就醫的窘境。

▲新北市政府14日舉行瑞芳區醫療長照設施大樓動土奠基典。

侯友宜指出，瑞芳區醫療長照設施大樓是國內第1家結合BOT及BTO的複合型醫院，1至3樓規劃為24小時急診服務、四樓為日照中心、五樓以上則作為住宿型長照機構，提供急性一般病床36床、長照機構136床，預計2028年完工。

侯友宜說，未來將結合仁寶集團的科技實力，導入AI人工智慧輔助醫療，發展智慧醫療、精準醫療、遠距醫療及預防醫療，可望導入東北角地區醫療資源，並為偏鄉居民提供更多元的醫療照護服務，讓長輩們在地就醫、在地安養。

▲新北市瑞芳區醫療長照設施大樓預計2028年完工，侯友宜盼如期落成啟用，守護東北角居民健康。

衛生局補充，新北市政府2022年與仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司簽約，公私協力積極推展進度，一步步完成選址、都市計畫變更、促參前置作業等，侯友宜感謝仁寶集團願意帶著專業團隊及資金幫助偏鄉，也對衛福部提供計畫補助及各級民意代表協助表達謝忱，如今才能順利開工，邁向新的里程碑。

14日由金仁寶集團總裁許勝雄、仁寶電腦董事長陳瑞聰、仁寶瑞芳健康資產開發董事長彭勝華與蕭中正醫療體系總裁蕭中正、日本元氣集團會長神成裕、衛福部長照司長祝健芳及各級民意代表共同出席動土奠基典禮。

▲新北市瑞芳區醫療長照設施大樓將提供醫療、日照及長照複合性醫療服務，提升偏鄉醫療量能。