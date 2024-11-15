知名女僕貓餐廳淪後宮！淫惡蘿莉控扮善心老闆　辱3少女最小15歲

▲新莊知名女僕貓餐廳老闆遭控性侵女員工，不可易科罰金部分被判4年半。（示意圖／翻攝自免費圖庫gahag）

記者郭玗潔／高雄報導

新北年近40歲的王姓男子在新莊開貓餐廳，店內收容不少浪貓，以平價餐飲和女僕店員吸引客人，因店面鄰近大學，廣受學生歡迎，卻爆出王姓老闆性侵未成年女店員的醜聞。有3名15至16歲的女店員提告控訴，王男常在店內物色心儀女客人，邀約她們來店內打工，再以金錢為代價問她們要不要當他女友，甚至不經同意觸摸身體，其中一名少女到王男住處打掃時慘遭指侵。新北地院審理，依王男犯成年人對少年犯乘機性騷擾罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。另犯與未滿16歲之人為有對價之猥褻行為罪、成年人對少年犯強制性交罪，應執行4年6月徒刑。可上訴。

16歲A少女證稱，她原本是餐廳顧客，因王男說她長得很可愛，問她要不要來試試看打工，她就到餐廳擔任服務人員，不料工作不到一個禮拜，王男就說1個月要給她8千元，要她跟他交往。2023年6月14或15日下午，她穿著連身女僕裝上班，當時沒甚麼客人，她坐在椅子上划手機，王男走過來摸她大腿根部內側，叫她「腳不要那麼開」，她當下礙於王男是老闆，不敢多說什麼，16日便離職直接沒去上班。

另名15歲B女證稱，她到餐廳吃飯時，王男跟她要IG，說可以傳貓照片給她，又邀她暑假來打工，當時她國中剛畢業，從2022年8月開始到餐廳上班，9月9日上班時，王男在廚房從身後抱住她，又在隔日及12底某日之間，多次摸她大腿、親她後頸、擁抱她，隔年5月王男在廚房從後面熊抱她並摸她胸部，表示如果她願意跟他性交，每次給她5千，觸摸、擁抱每個月給她8千，打手槍每次1千到2千元，每次做之前王男都會先告知她，事後也有給錢，她覺得都被碰了就把錢收下，有次提到想幫阿嬤換手機，王男隨即表示願意買，但要她「用身體償還」，直到2023年5月她滿16歲，工作比較好找，她就直接走人。

▲王男經營貓餐廳中途許多浪貓，廣受網友支持，如今卻爆出性侵醜聞。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

還有一名15歲員工C女證稱，她也因在餐廳吃飯，被王男搭訕才到店內工作，因她當時逃課和父母鬧翻，需要賺錢才能填飽肚子。2021年11月21日王男要她來家裡打掃、清貓砂，還說如果當他女朋友，就讓可以免費住他家，當時也有其他女員工住王男家其它房間。王男和她聊天後，便不顧她拒絕開始亂摸、拉她手要她幫打手槍，後來王男自行打完手槍就指侵她，那天之後她就沒去上班了。

全案審理時，王男辯稱他請女僕是為了讓客人看，A女坐在櫃檯時坐姿不雅觀，怕客人看到不好看，只用手指指著A女提醒。而他知道B女快滿16歲，兩人當時有交往，知道B女需要生活費才資助她，有在店內抱她並按月給她金錢。至於C女只做一個月，因出餐太慢、又被客人客訴體味重，他把C女解雇，C女才會誣告他。

不過法官認為A女證述一致，且和王男為雇傭關係又無仇怨，沒有誣陷的動機。另王男對B女伸狼爪時已37歲，卻利用B女家境困頓需自食其力，以金錢、手機、請客吃飯等對價方式猥褻她，王男雖辯稱是「無條件贊助女友」，但LINE對話都是單方面獻殷勤、B女反應冷淡，難認為交往關係，不過B女控訴遭王男指侵的部分，則證據不足。另C女作證時全身顫抖，一度需休息才能平復情緒，也必須持續按壓力球才能緩和情緒作答，且描述的王男作案手法和其它2名少女相似，更能證明王男對她做出違反意願的事情。

法官審理，排除證據不足的部分，判定王男摸A女大腿，以對價方式從背後熊抱B女並親吻她、摸她胸部，並在住處侵犯C女，依成年人對少年犯乘機性騷擾罪，處3月徒刑，可易科罰金9萬元。另犯與未滿16歲之人為有對價之猥褻行為罪、成年人對少年犯強制性交罪，應執行4年6月徒刑。可上訴。