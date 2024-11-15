新北持續推動「新北美樂地2.0」　公有地美化創造景觀亮點

▲本次「新北美樂地2.0」專案，由養工處補助經費50萬元、瑞芳區公所執行規劃及施工，將閒置空地種植景觀草花及常綠觀賞灌木，達到綠美化環境並增進市容觀瞻。（圖／新北市養工處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府持續推動「新北美樂地2.0」專案，最近完成瑞芳區龍潭堵段27-15、27-16及431-5等3筆地號公有地改善工程，改善面積逾900平方公尺，藉由種植景觀花草及常綠觀賞灌木，不僅解決公有土地閒置問題，同時也增添週邊景緻。

養工處說明，瑞芳區龍潭堵段27-15、27-16及431-5等3筆地號，位於串聯瑞芳地區景點九份、金瓜石、海洋科技博物館及八斗子漁港等景點的102縣道深澳路與深澳線平交道交會點，每逢假日吸引許多外來人流及車流。但該土地長久以來閒置致雜草雜木叢生，甚至被堆置廢棄物使環境髒亂不堪，更有遮蔽汽機車行車視線而影響行車安全的疑慮。

養工處表示，本案在龍潭里里長積極推動之下，多次邀集相關單位會勘及鑑界，決定由養工處補助經費50萬元、瑞芳區公所執行規劃及施工，將閒置空地種植景觀草花及常綠觀賞灌木，達到綠美化環境並增進市容觀瞻。

養工處強調，地方基礎建設一直是重要市政課題，2019年至2024年10月底已完成81件美樂地專案，活化土地面積已接近6萬平方公尺。市府將持續推動「新北美樂地2.0」專案，以「使用代替管理」進行公有地活化，逐步改善市民生活品質，打造新北宜居城。