2024新北電動車產業鏈博覽會　侯友宜：打造跨界交流平台

▲侯友宜15日出席「2024新北電動車產業鏈博覽會」。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2024新北電動車產業鏈博覽會」今（15日）於新北市工商展覽中心盛大登場，市長侯友宜表示，本次博覽會匯集近50家電動車相關企業，盼藉經驗分享及技術交流打造電動車產業鏈跨界交流平台，提升國際競爭力，並以2050淨零碳排為願景，共同打造生活、生產、生態的三生永續城市。

侯友宜表示，新北市致力推動電動車產業，境內具備不同電動車重點發展地點，包括串聯不同供應鏈夥伴的新店寶高智慧園區電動車研發中心、研發無人駕駛的淡海智慧交通試驗場域以及實現綠色生活體驗的八里淨零碳示範區，更有台北港出貨中心作為運銷海外的樞紐，成為完善的電動車產業生態系統。

▲侯友宜現場體驗小型電動車。

侯友宜指出，此次博覽會首次採用B2B與B2C雙模式，以「擴大採購、技術發表、在地化經濟」三大主軸，匯集近50家電動車製造商、零件供應商及學術研究等優質單位，展示最新的電動整車、零組件和智慧聯網汽車系統，更邀請知名企業買主，與在地的電動車零組件廠商進行採購洽談及媒合。

侯友宜強調，電動車是淨零碳排關鍵的運輸交通工具，因此電動車產業發展對2050淨零碳排目標至關重要，新北市也力拚2030新北公車全面電動化，循序漸進地將生活、生產、生態結合，打造一座三生綠色永續城市。

經發局補充，博覽會現場規劃四大主題展區，包含電動整車展區、電動車系統零組件展區、智慧聯網汽車系統區、學研互動展區；此外更特設親子體驗區，包含「小小電動車手體驗」及智慧零售電動車「Fami Mobi」展示，歡迎市民前來探索電動車產業的最新發展。

▲侯友宜與小朋友互動玩遊戲，宣導電動車相關知識。