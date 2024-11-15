新北耶誕城全區必逛攻略　四大燈區獨特風采超吸睛

▲耶誕樹化身魔幻天使，以五彩繽紛的顏色變化照亮新北歡樂耶誕城。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

邁入第14年的「2024新北歡樂耶誕城」即將於今（15日）魔幻登場，除了創新將耶誕樹化身魔幻天使，以五彩繽紛的顏色變化照亮新北耶誕城，陪伴民眾閃亮變裝，更全新打造8層樓高LED城堡，每日定時上映精彩展演主秀，另外今年燈區範圍再擴大，營造魔幻4大燈區，邀請大家相約親朋好友漫步新北歡樂耶誕城，一同沉浸魔幻浪漫氛圍及欣賞璀璨絢麗燈飾！

2024新北歡樂耶誕城今年分為4大燈區，呼應魔幻主題打造出多樣藝術裝置，包含市民廣場【魔幻之城】燈區，涵蓋市民廣場及其周邊板橋車站東二門和環狀線板橋站南廣場，將帶領民眾進入充滿奇幻氛圍的魔幻之城，國際IP小小兵「Banana day 小小兵香蕉節」及北海岸知名地標女王頭「奇幻百變女王」也驚喜降臨周邊，環狀線板橋站南廣場更打造成閃耀的冬日王國，帶給民眾有別以往的魔幻浪漫體驗！

▲市民廣場和站前廣場架設多樣遊樂設施讓大家度過歡樂親子時光。

而站前廣場【魔幻莊園】燈區營造為沉浸式莊園幻境，以璀璨金黃燈光呈現的「夢幻斜塔」與「綠野仙蹤」以及耶誕老人的「歡樂列車」大型機械動態展演裝置，讓大家置身充滿奇思妙想的世界，周圍更有「科技魔幻市集」，運用未來星際太空艙為概念，搭配霓虹科技燈條、耶誕花圈及藤蔓等布置，營造出充滿奇特且魔幻的氛圍。

另外，府中廣場【魔幻童話王國】燈區也以童趣魔幻的概念打造，王國中的每一個角落都被施予神秘的魔法，帶給大家一個充滿驚喜的特殊場景體驗，包含被層層迷人的魔幻薄紗所覆蓋的「魔法花朵」，隨著風輕柔擺動，為耶誕季節增添了獨特的韻律，以及莫不可測的「深海奇幻」，千變萬化的珊瑚礁以及鮮亮的小丑魚靈活穿梭其間，形成了一幅絢麗多彩的夢幻景色！還有萬坪公園【魔幻電影院】燈區，邀請眾多國際知名電影角色震撼現身，讓大家盡情拍照留念，有大小朋友心中的人氣英雄—變形金剛以及時尚愛好者夢寐以求的粉紅芭比，無論大人或小孩都能在耶誕城留下美好回憶！

▲府中廣場燈區打造成童趣魔幻的魔幻童話王國。

今年新北歡樂耶誕城不僅好拍還非常好玩，市民廣場設置充滿童心的「魔幻旋轉獨角獸」和具有奇幻漂浮體驗的「魔幻熱氣球」，而站前廣場則架設散發耀眼光芒的「轉運魔天輪」和能夠穿越時空的神祕小火車「奇幻列車」，多樣遊樂設施讓大家度過歡樂親子時光。更多「2024新北歡樂耶誕城」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2024新北歡樂耶誕城」官方網站查詢。

▲站前廣場【魔幻莊園】燈區營造為沉浸式莊園幻境。

▲站前廣場【魔幻莊園】讓大家置身充滿奇思妙想的世界。

▲府中廣場【魔幻童話王國】帶給大家充滿驚喜的魔幻場景體驗。

▲市民廣場【魔幻之城】燈區，將帶領民眾進入充滿奇幻氛圍的魔幻之城。