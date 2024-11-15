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新北貢寮鮑產季開跑　侯友宜大推：肉質Q彈飽滿

▲新北貢寮鮑產季開跑。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北貢寮鮑產季開跑。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北貢寮鮑產季開跑囉，新北市長侯友宜14日出席貢寮鮑產季起跑記者會，與料理女王蔡季芳老師共同示範美味的貢寮鮑料理，並公布新北貢寮漁村輕旅行、鮑食小棧希望廣場市區展售及貢寮鮑旅遊地圖等產季活動，為貢寮鮑產季盛大開幕，新北市漁業處邀請民眾來東北角賞風景及品嚐當季貢寮鮑的美味。

侯友宜表示，新北市綿長的海岸線提供多元的海洋資源，其中貢寮在得天獨厚的自然環境，飼養出最為Q彈鮮美的貢寮鮑及各種生鮮魚貨，讓漁港和漁村充滿了獨特的魅力！除了在貢寮鮑產季，推出貢寮鮑主題小旅行，串聯貢寮在地漁村共同行銷貢寮鮑之外，新北市也持續以聯合國永續發展目標SDGs14永續海洋為目標。

▲新北貢寮鮑產季開跑。（圖／新北市漁業處提供）

▲侯友宜（右）與料理達人蔡季芳老師（左）共同示範貢寮鮑料理。

侯友宜說，在全國第一處栽培漁業示範區的卯澳灣，進行水產種苗放流，增裕海洋及漁業資源，與國立臺灣海洋大學合作，把貢寮海洋資源復育園區做為復育基地，復育九孔、紫海膽、花枝、珊瑚、黑鯛、黃錫鯛等在地海洋生物，讓漁業能夠永續發展，並提供海洋資源復育園區的海洋教育導覽服務，更與Xpark水族館合作展示東北角海域復育成果，持續擴大海洋教育的受眾，讓新北市邁向永續海洋。

【貢遊山海／新北貢寮漁村輕旅行】

貢寮鮑是在地的重要產業，沿岸一格格如同棋盤的貢寮鮑潮汐養殖池，更是東北角獨有的人文地貌，貢寮區漁會理事長陳育甯表示，貢寮鮑飼養在沿岸的養殖池，有天然的潮汐換水，還有海浪拍打讓海水溶氧充足，使得貢寮鮑的肉質特別Q彈飽滿，加上養殖管理絕對零用藥養殖，是大家可以安心享用的鮮美海味。

▲新北貢寮鮑產季開跑。（圖／新北市漁業處提供）

▲侯友宜（右）與貢寮區漁會理事長陳育甯（左）共同宣佈貢寮鮑產季開跑。

本次特別與山富旅遊合作，推出4梯次的貢寮漁村小旅行獨家方案，由當地漁民帶領大家體驗漁村海男海女的生活文化，品嚐在地特色貢寮鮑料理，前往海洋資源復育園區，由專業導覽員介紹園區內各種魚介貝類復育計畫，了解海洋教育與保育的重要性，並順遊純白美麗三貂角燈塔等東北角海岸線景點，享受絕美海景，鮑準好吃又好玩。

【鮑食小棧希望廣場市區嚐鮮】

為方便民眾購買最新鮮的貢寮鮑，貢寮區漁會於11月16日至17日，在台北市希望廣場推出鮑食小棧展售活動，販售新鮮直送的生鮮貢寮鮑、鮮凍九孔鮑及九孔滷鮑，還有高人氣的手釣白帶魚塊、白帶魚卷、紅燒白帶魚罐頭、活凍鯖魚、透抽及小卷等多樣東北角特色海味。11月16日更推出限量優惠活動，凡消費滿800元即可獲得一顆由台灣精品級車輪餅「不貳光」所製作的貢寮鮑車輪餅（限量200顆），以切丁的貢寮鮑搭配薯泥沙拉，打造Q彈又鹹甜的口感，並提供限量200份的鮮烤貢寮鮑免費試吃（於11點30分發放號碼牌）。

▲新北貢寮鮑產季開跑。（圖／新北市漁業處提供）

▲來自貢寮最Q彈貢寮鮑。

不只好逛好買的東北角海味，現場更邀請料理女王蔡季芳老師，在活動舞台進行貢寮鮑獨家料理秀，示範蒜蓉珍菇蒸貢寮鮑及鮮鮑麻油瘦肉鍋共2道貢寮鮑料理食譜，讓民眾回家也能輕鬆烹飪出美味的貢寮鮑料理，喜歡優質海鮮的朋友們，趁著週末假期一起去逛逛吧！

【擁鮑食光／貢寮鮑好吃好玩在這裡】

為方便喜歡自助旅行的民眾，在貢寮輕鬆找到販售貢寮鮑的在地餐廳、特色體驗及東北角景點，本次特別彙整貢寮鮑旅遊地圖，包含供應特色貢寮鮑海鮮火鍋的海洋牧場、提供民眾餵食貢寮鮑體驗的鮮物本舖及仁和鮑魚等資訊，除了在地餐廳，亦邀請福容飯店福粵樓合作推出「福隆山海發財鍋」，嚴選貢寮鮑加上山藥、跑山雞及新鮮藥材入鍋中熬煮4小時，讓天然山海味席捲而來。在消費地更與台北市中山區的創意拉麵龍鱗拉麵、板橋麵屋壹之穴拉麵強強聯手，推出期間限定貢寮鮑魚拉麵，以招牌海鮮湯搭配Q彈貢寮鮑，每一口都讓人驚豔！

▲新北貢寮鮑產季開跑。（圖／新北市漁業處提供）

▲剛採收上岸活跳跳貢寮鮑。

新北市漁業處表示，除貢寮鮑產季推廣活動優惠外，為了推廣海洋永續，新北市攜手Xpark水族館展示東北角海域復育珊瑚、紫海膽等成果，歡迎市民前往桃園Xpark水族館一同導覽海洋的世界，12月期間新北市民憑身分證即享門票9折優惠。新北市漁業處誠摯邀請大家到貢寮走走，品嚐當季「尚青」的貢寮鮑料理，體驗漁村、漁港文化氣息，欣賞山與海美麗景色，有關貢寮漁村小旅行的報名資訊及貢寮鮑產季相關活動訊息，歡迎至網站報名。

貢寮漁村小旅行報名網站：https://www.travel4u.com.tw/group/product/TPE01241126L/

更多活動詳細資訊請見「新北漁樂快爆」粉絲頁：https://www.facebook.com/ntpcfishery

▲新北貢寮鮑產季開跑。（圖／新北市漁業處提供）

▲福容飯店福粵樓合作推出「福隆山海發財鍋」嚴選貢寮鮑入菜。

▲新北貢寮鮑產季開跑。（圖／新北市漁業處提供）

▲2024年貢寮鮑產季起跑記者會擁鮑食光大合照。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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