新北3男站斑馬線等小黃！騎士不敢過「僵持7分鐘」　土城警說話了

▲3名男子站在斑馬線上等計程車，騎士憂遭檢舉不敢通過路口，雙方引發口角衝突。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

記者莊智勝／新北報導

新北市土城區清水路口日前發生一起行車糾紛，機車騎士行經路口準備右轉時，卻見3名男子站在斑馬線上「等計程車」，騎士擔心遭後車檢舉「未禮讓行人」而吞罰單，因此僵持在路口長達7分鐘不敢通過，雙方還因此發生口角，最終通知警方到場排解，騎士才終於得以離開。對此，土城分局表示，3名行人行為尚難認定有明顯妨礙交通，但為維護安全，仍勸導應靠路邊候車為適當。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」上傳一段民眾投稿的行車紀錄器影片。11日當天傍晚5時許，一名男騎士從清水路99巷右轉清水路，但卻在路口看到3名男子佔據斑馬線3格的枕木間格、將近三分之一的空間，3人站立不動，起初騎士以為行人要過馬路，停等一陣後見對方仍不為所動，忍不住按喇叭提醒，「要不要走？沒有要走退後一點好嗎？」沒想到卻遭反嗆「「乾你X事啊，你要走就走，怎麼了？站在這裡犯法嗎？」「北七喔」。

雙方在路口僵持長達7分鐘，事後騎士才得知3人是在「等計程車」，站在斑馬線上卻根本沒要過馬路，無奈直言「出言勸過，但對方拒不後退」，若這時他騎車穿越路口，遭檢舉「未禮讓行人」，要被罰錢、吊扣駕照的人是他，「我該怎麼辦？」事後員警抵達現場，在確認行人沒有穿越馬路意願後，立即請騎士安心通過路口。

▲張家憲表示，3名行人行為尚難確認足以阻礙交通，因此不會開罰。（圖／記者莊智勝翻攝）

該段影片曝光後在網路上引發正反討論。對此，土城分局交通組長張家憲指出，當天接獲報案後立即派遣員警到場排解，復確認後確定行人沒有過馬路意願，立即讓騎士通過路口，當下警方到場時，3名行人站立處尚難認定有明顯妨礙交通，惟為維護其人身安全，仍勸導其應靠路邊候車以為適當；另張家憲呼籲，民眾欲過馬路時，應注意交通狀況並快步通行，切勿於道路上逗留嬉戲，違者可依《道路交通管理處罰條例》開罰新台幣500元罰鍰。

此外，由於近年車禍案件頻傳，行人路權意識高漲，雖立意良善但也引發零星爭議，針對汽機車未禮讓行人檢舉部分，張家憲也進一步說明，針對此項目目前未開放行人檢舉，且民眾檢舉時都須檢附影片，警方會勘驗影片內容，審視現場情況、以及雙方行進動向，確認違規事實明確才會開罰；以此影片內容為例，行人沒有過馬路意願相當明確，因此當下從行人面前駛過的汽機車都不構成違規，不會開罰。