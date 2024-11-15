超商聯名阿華田推「杯子蛋糕、草莓歐蕾」！水豚君咖啡杯超療癒

▲萊爾富聯名阿華田推出3款冬季新飲品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

天氣轉涼後，民眾對濃郁系飲食需求增高，萊爾富看好冬季巧克力商機，首度合作阿華田聯名推出3款全新飲品、麵包新品，包括Hi café「阿華田摩卡咖啡、阿華田巧克力歐蕾、阿華田草莓巧克力歐蕾」，並有超療癒水豚君咖啡杯；麵包類有阿華田杯子蛋糕、夾心吐司等，即日起上市。

▲萊爾富聯名阿華田推出冬季新飲品、麵包。（圖／業者提供）

萊爾富攜手阿華田，聯名推出3款冬季必喝Hi café 阿華田系列飲品，其中「阿華田巧克力歐蕾」以巧克力麥芽，搭配醇厚牛奶製成經典的巧克力歐蕾，口感濃郁滑順，在冬日喝上一口，特別能感受到暖心的甜蜜滋味，單杯售價60元。

而酸甜適口的「阿華田草莓巧克力歐蕾」，以麥芽可可的香甜，夾帶草莓的微酸，再搭配醇厚的牛奶，打造出多層次口感，是冬季療癒系飲品，同樣售價60元。

愛咖啡的消費者，可以選擇「阿華田摩卡咖啡」，將香甜的阿華田巧克力與微苦的咖啡融合，尤其在冷冷的天氣喝一杯特別對味，售價65元。

▲萊爾富聯名阿華田推出「阿華田夾心吐司」、「阿華田好棒棒麵包」、「阿華田杯子蛋糕」。（圖／業者提供）

萊爾富也滿足麵包控的味蕾，同步推出3款「阿華田聯名麵包系列」新品，包括「阿華田夾心吐司」、「阿華田好棒棒麵包」單件售價32元，在鬆軟的麵包體中，注入香氣濃郁的阿華田奶霜餡，是巧克力控必嚐的麵包新品。另一款「阿華田杯子蛋糕」烤得飽滿適口，散發淡淡的麥芽巧克力香氣，讓人想起記憶中阿華田的滋味，單件售價45元。

●7-11推「巧克力生乳捲」

7-11首度與日本東京巧克力名店「Ken's Cafe Tokyo」共同監製，開發2款話題新品，包括「巧克力杯子蛋糕」與LADEARS「巧克力生乳捲」。

▲「巧克力生乳捲」使用經典的6字捲蛋糕調和內餡比例，創造出濃郁風味與蓬鬆細緻的蛋糕體口感。（圖／業者提供）

業者表示，「Ken’s Cafe Tokyo」被日本網友喻為「一生一定要吃一次的甜點店」，主廚氏家健治為此次合作跨海監製，「巧克力杯子蛋糕」使用獨家研發的巧克力，帶來甜苦相互交融的大人系風味。「巧克力生乳捲」則使用經典的6字捲蛋糕調和內餡比例，創造出濃郁風味與蓬鬆細緻的蛋糕體口感。

▲7-11與日本東京巧克力名店「Ken`s Cafe Tokyo」共同監製開發2款話題新品，包括「巧克力杯子蛋糕」與LADEARS「巧克力生乳捲」。（圖／業者提供）

即日起至12月10日，LADEARS與手工指定甜點搭配CITY PRIMA、現萃茶、左岸及午後紅茶系列指定飲品，可享「省20元優惠」。業者也同步選用知名巧克力品牌瑞士蓮、KitKat®製成多款話題新品，讓消費者可以品嚐多層次的可可風味。

CITY CAFE更推出「HERSHEY’S好時經典可可」、「阿華田脆酷摩卡咖啡」2款暖心可可飲品優惠活動，即日起至11月26日期間每杯再加贈OPENPOINT點數20點。

▲CITY CAFE推出「HERSHEY’S好時經典可可」、「阿華田脆酷摩卡咖啡」兩款暖心可可飲品優惠活動。（圖／業者提供）