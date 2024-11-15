霜淇淋、雪糕「買1送1」！超商周末小確幸來了　優惠清單必收

▲全家霜淇淋周末限時3天「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

又到了周末小確幸時間！全家11月15日至11月17日「康康5」再度推出5樣好康「買1送1」，包括霜淇淋、雪糕等都有。7-11也推出指定品最低「買1送1」起，泡麵、電池都有，也因應民眾防颱備貨採買需求。美廉社即日起至12月10日瘋狂購物節，多款商品買1送1。

★全家

●全家康康5優惠

全家11月15日至11月17日「康康5」優惠，精選5樣商品「買1送1」，包括：Fami!ce 霜淇淋、阿奇儂ＸQSWEET 法式水果軟糖優格雪糕、立頓萃香奶綠、77綜合堅果乳加、阿華田營養麥芽飲品（隨身沖泡包）。

▼全家11月15日至11月17日，康康五優惠。（圖／業者提供）

●全家「鬆餅豬肉堡」優惠

另外，麥當勞鬆餅堡近來爆紅大賣，有網友分享從全家便利商店買來「蜂蜜鬆餅」+「豬肉起司堡」，DIY 自製成「鬆餅豬肉堡」。全家也呼應鄉民許願，推出組合優惠價。

11月15日至11月17日限時3天，「經典蜂蜜鬆餅+豬肉起司堡」優惠組合價59元（原價70元）、「經典蜂蜜鬆餅+豬肉起司蛋堡」優惠組合價69元（原價80元）。

▼全家即日起至11月17日限時3天，推出「鬆餅豬肉堡」優惠組合。（圖／全家FamilyMart）



●全家零食、精選品優惠

全家即日起至11月17日也精選多款商品「買1送1」，其中不少零食像是盛香珍蔥蒜花生、荔枝蒟蒻、Dan-D Pak 風味腰果、GERY威化棒等，通通「買1送1」，其他商品也有「買2送1、兩件特價」等優惠。

▼全家便利商店優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●7-11防颱備貨買1送1

7-11在11月15日至11月17日限時3天，推出指定品最低「買1送1」起優惠，包括辛拉麵、電池等，同時因應民眾防颱採買需求，全台門市提高冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等貨量增加2至3成，雨具用品也提高超過1成備貨，方便消費者就近採買。

▲7-11限時3天指定品最低「買1送1」。（圖／業者提供）

包括韓國農心辛香菇杯麵、波蜜元氣美茶亮妍紅烏龍500ml、國際EVOLTA鈦元素電池指定型號，都有買1送1。滿漢大餐指定泡麵任選第2件79折。

門市美食方面，即日起至12月10日御料小館冷凍指定商品，「任選2入95折、4入88折」優惠，還有名鍋盛典指定火鍋商品「任選2入92折、3入88折」。11月26日前購買指定零食也享有「第2件5折」，指定麵包「第2件省10元」。

颱風天必備瓶裝水，推出「統一H2O純水1500ml」兩瓶39元、「PH9.0鹼性離子水800ml」第2瓶5折等，民眾也可於設有生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區的門市，選購冷凍肉品及蔬菜多元選擇。

●7-11 咖啡、飲品優惠

CITY 系列飲品在門市也有優惠，指定品項享同價位「第2杯10元」，包含：CITY PRIMA精品生椰厚拿鐵(原價110元/杯)、CITY PEARL黑糖珍珠撞椰奶(原價85元/杯)、 CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾。

而在APP「OPENPOINT行動隨時取」也推出中華隊贏球限時優惠，11月14日至11月15日推出CITY CAFE大杯卡布奇諾「買2送2」、CITY TEA 經典純奶茶「買2送1」。即日起至11月17日還有「CITY咖啡分享季」任選5杯優惠，指定品項如中杯精品冰燕麥拿鐵「買5送2」。

▼OPENPOINT「CITY咖啡分享季」任選5杯組合優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至11月17日限時殺優惠，推出多款零食、飲料、泡麵下殺，包括Gery芝莉捲心酥第2件10元、醬爆雞胗第2件30元、Pocky百奇杏仁粒粒巧克力棒買1送1，午后奶茶任2件45元、天香川味牛肉麵第2件20元。

▼萊爾富便利商店優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

即日起至11月17日，OKCAFE指定茶飲「茗京萃」兩款聯名飲品限時優惠，特價39元。

▼OKCAFE「茗京萃」兩款聯名飲品限時優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社即日起至12月10日瘋狂購物節，多款商品買1送1，包括：心樸EX強氣泡水、電解鹼性離子水、UCC職人濾掛咖啡、Simple Life純水柔濕巾、Pharmaact zero無添加洗髮乳、沐浴乳等，通通買1送1。