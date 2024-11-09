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雙11優惠大集合！全聯「11元搶萬元家電」、超商咖啡「買11送11」

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲迎戰雙11，各大通路也齊發優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎戰電商年度盛事「雙11」，各大通路也紛紛祭出優惠，其中全聯將於11月11日當天推出5款上萬元商品「爆殺價11元」，包括鑄鐵鍋、吹風機、蒸烤爐等。愛買則有11元抽天菜，7-11在「i預購、iOPEN Mall」也推出夯品爆殺價，並在「OPENPOINT行動隨時取」推出咖啡買11送11杯優惠。全家則有「11元吃霜淇淋」、咖啡「111杯省千元」組合優惠。

★全聯

●門市超級周年慶：

全聯年度最殺「超級周年慶」，即日起至12月5日前超過300商品「買1送1」，因應年末大掃除提早備貨，家庭清潔新品齊發。如「茶樹莊園茶橘雙萃洗衣槽去汙劑(300gx2包)」單盒特價109元，買1送1，平均每盒只要55元，洗衣機年終大掃除就趁這波。

六日再加碼會員使用全支付消費每滿1000元贈800福利點，搭配全支付/PX Pay指定銀行單筆消費達1400元，加贈600福利點，最高回饋可達10%。

●全聯隔日達：

全聯雙11在PX!GO「隔日達」祭出優惠，眾多商品祭出超低價，新客首購還享再7折。11月8日至11日還有雙重回饋，單筆消費滿1500元現折100元；使用PX Pay/全支付消費滿1500元，加碼送1111福利點。

11月10日晚上8點～清晨2點，還有夜貓搶紅包，單筆消費滿999元折200元。11月11日當天，單筆消費滿1111元折111元。

▲全聯雙11限時領神券。（圖／業者提供）

●隔日達11月11日指定時段，上萬元商品「11元爆殺價」：

11點11分：原價1.5萬的「Le Creuset典藏圓形鑄鐵燉鍋24(薄荷綠)」，爆殺價11元。
14點11分：原價5990元的「Marshall Major IV 藍牙耳罩式耳機」，爆殺價11元。
17點11分：原價6990元的「SK-II青春露公司貨(230ml)」，爆殺價11元。
20點11分：原價超過1萬元的「Panasonic 國際牌高滲透奈米水離子吹風機-琉光粉(EH-NA0J-P)」，還加碼送順髮氣墊梳組，爆殺價11元。
22點11分：原價19,800元的「Whirlpool惠而浦 32公升獨立式萬用蒸烤爐(WSO322EB)」，爆殺價11元。

● 「全聯分批取」咖啡買11送11：

11月8日至11月12日期間，不限品項單筆買滿1111元，贈1111福利點。

「OFF COFFEE咖啡」祭出組合優惠，熱美式/拿鐵「買11杯送11杯」CP值超高。11月9日、11月10日周末搭配全支付可省更多。

▼OFF COFFEE咖啡「買11杯送11杯」。（圖／業者提供）

★愛買

愛買量販實體門市迎接雙11，推出獨家APP會員回饋、多款民生商品狂送111點。11月9日至11月11日，愛買APP會員只要單筆消費滿1111元，使用HAPPY GO Pay結帳，即可額外獲贈111點HAPPY GO點數，每APP會員限贈一次，數量有限，送完為止。

同時，精選17款超夯民生商品，特價之外再回饋111點，優惠商品涵蓋日常必需品，如：西雅圖綜合濾掛咖啡、一匙靈極致洗衣霸、克寧UC-II靈活高鈣奶粉等，還有家電好物，如：大同10人份電鍋、LG 43型 4K AI QNED聯網液晶顯示器⋯等多款好物。

▼愛買推出日韓展，雙11精選17款超夯民生商品，特價之外再回饋111點。（圖／業者提供）

▲▼愛買雙11優惠。（圖／業者提供）

★好市多線上雙11

好市多即日起到11月11日推出雙11檔期，針對線上購物、全館200多件商品下殺。雙11當天，會員只要線上消費滿11,000元，結帳時輸入優惠券代碼「241111」，立刻現折1,100元。

★7-ELEVEN

7-11迎戰雙11，在「i預購」、「iOPEN Mall」兩大電商推出爆殺優惠，「OPENPOINT行動隨時取」也有咖啡買11送11杯優惠。

●i預購：「i預購」即日起至11月24日推出「雙11狂歡購物節」，不限消費金額天天免運。單筆結帳消費滿1111元，享3%的OPENPOINT點數回饋；指定商品加碼贈11%的OPENPOINT；使用icash Pay支付單筆結帳消費滿1500元，再享3% OPENPOINT，全站最高可享17%的OPENPOINT點數優惠。

精選熱門品項加碼贈111點、711點專區，還有「均一價111元、1111元專區」，以及小米官方旗艦館全館享11%的OPENPOINT點數回饋。

●iOPEN Mall：「iOPEN Mall」規劃豐富活動為賣家的業績助攻，精選20款市場最低價、獨家規格的熱門爆品推薦給消費者。同時即日起至11月30日推出「指定商品領券現折20%」、「下單抽東京雙人來回機票」、「單筆滿111元以上，天天抽一名送111杯CITY CAFE中杯拿鐵」、「滿111元送CITY CAFE中杯美式」等多元限量活動。

●「OPENPOINT行動隨時取」：即日起至11月11日，開賣6款人氣CITY系列飲品優惠組合。

特大杯美式，買11送11，特價660元，省660元。
純奶茶／純奶青，買11送11，特價550元，省550元。
黑白珍珠撞奶，買11送11，特價660元，省660元。
特大杯拿鐵，15杯711元，省339元。
指定冰風味飲，15杯711元，最多省264元。（冰經典好時可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡）
中杯精品美式／精品拿鐵，12杯711元，最多省369元。

▼「OPENPOINT行動隨時取」即日起至11月11日推出雙11優惠。（圖／業者提供）

★全家

●包裹取件優惠，11元吃霜淇淋

即日起至11月26日，雙11下單後到全家取件，並報會員電話或出示APP會員條碼，可獲得「11元指定商品2選1酷碰券」，憑券可兌換Fami!ce霜淇淋1支(原價49元)，或大杯焙茶拿鐵1杯(原價65元)，數量有限，兌完為止。

●門市「加11元多1件」

實體店舖超過百件商品「加11元多1件」，不論是熱銷冰品、飲品，或是零食點心通通有；首推威德399元系列保健品，加價11元即可多一件，近乎買1送1的超低價。

●「全家行動購」雙11夯品2折、5折起

「全家行動購」即日起至11月26日，推出11元/111元/1111元/2111元均一價專區，熱銷糕點麵包1折起，只要銅板價11元就能帶回家。更有多種商品推出超低優惠，如換季必買的FamiCollection發熱衣、涼感衣，活動期間即可以低於2折的超甜價帶回家。

雙11當日更推出限定活動，除了全館免運，10點起多款爆品5折起；晚上6點到23:59還有「消費滿1111元享85折、滿2222元享77折」優惠。

▲迎接雙11，全家咖啡也推出111杯超殺優惠，現省上千元。（圖／業者提供）

●全家「隨買跨店取」買1送1、5折起
11月9日至11月11日，Let’s Café祭出閃購價，最多現省千元：
Let’s Café大杯經典美式，111杯3000元。
Let’s Café大杯經典拿鐵，111杯4300元。
Let’s Café大杯熱卡布奇諾，111杯4300元。
Let’s Café大杯單品美式，111杯6700元。
Let’s Café大杯單品拿鐵，111杯8000元。
私品茶55元飲品30杯、65元飲品26杯，1111元。

▲▼萊爾富超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富雙11優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至11月12日，線上Hi-Life VIP APP內的整買零取推出「雙11來加1」，人氣指定咖啡與鮮食特惠活動享下殺「買1送1」，每款商品各限量1萬組，會員每人限購一組，需於12月12日前兌換。

●Hi-Life VIP APP，即日起至11月12日：

Hi café 大杯美式、拿鐵、燕麥拿鐵，同品項「買1送1」。

大杯美式40杯（原組合售價1800元）或大杯拿鐵30杯（原售價1650元），搭配1串Hi-Life 普普風抽取式衛生紙（110抽8入，單串售價264元）享1111元超值優惠價，相當於最低54折優惠，最高現省953元。

●萊購物：

即日起至11月30，萊爾富線上萊購物平台全站免運外，也推出「嗨翻雙11」系列活動。

優惠1：會員於萊購物全站不限金額、不限消費筆數，享 Hi點5倍送。

優惠2：會員於萊購物單筆消費不限金額，送Hi café中杯美式咖啡兌換券1張，限量1萬5千張。

優惠3：會員於萊購物單筆消費滿1,111元，送哈根達斯指定冰品兌換券1張，限量500張，送完為止。

優惠4：即日起至11月30日每天上午10點，萊購物推出限時限量指定爆殺商品「最低5折」。

11月8日祭出愛之味分解茶雙纖麥茶(原售價840元)，特惠價只要420元。

11月10日祭出美粒果柳橙汁(原售價696元)，特惠價只要348元。

11月11日祭出喬亞滴濾無糖黑咖啡(350 mL，原售價936元)，特惠價只要468元。

11月12日祭出光泉冷泡茶朝露綠茶(原售價672元)，特惠價只要336元。

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