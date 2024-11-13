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超商咖啡買2送2、零食買1送1　應援中華隊優惠一次收

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲應援中華隊，全家推出經典美式咖啡「買2送2」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

世界棒球12強賽開打，為陪伴大眾應援中華隊，便利商店也推出優惠！全家今（13日）起至11月18日推出美式咖啡不限冰熱「買2送2」，此外還有「嗑」（剋）韓美食88折、多款零食「買1送1」！

★全家

全家便利商店自11月13日起至11月18日，推出經典美式咖啡「買2送2」優惠，冰熱不限，陪消費者應援中華隊。

▲▼便利商店優惠。（圖／業者提供）

另外，全家即日起至11月17日限時5天，精選多款商品「買1送1」，其中不少零食，像是盛香珍蔥蒜花生、荔枝蒟蒻、Dan-D Pak 風味腰果、GERY威化棒等通通「買1送1」，其他商品也有買2送1、兩件特價等優惠。

▼全家便利商店「限時5天」優惠。（圖／業者提供）

▲▼便利商店優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

▲▼CITY CAFE推出「HERSHEY’S好時經典可可」、「阿華田脆酷摩卡咖啡」兩款暖心可可飲品優惠活動。（圖／業者提供）

▲CITY CAFE推出多款組合優惠，包括指定咖啡「買5送2」。（圖／業者提供）

7-11即日起至11月17日，在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出「CITY咖啡分享季」任選5杯組合優惠：

●CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡買5杯，送2杯西西里風檸檬咖啡，原價550元，優惠價400元，限量5萬組。
●CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾「買5送2」，原價525元，優惠價375元，限量5萬組。
●CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵「買5送2」，原價770元，優惠價550元，限量5萬組。
●CITY CAFE 5杯大杯美式＋5杯CITY PRIMA精品中杯美式，原價625元，優惠價400元，限量5萬組。
●CITY CAFE 5杯大杯拿鐵＋5杯CITY PRIMA精品中杯拿鐵，原價725元，優惠價450元，限量5萬組。

▼「CITY咖啡分享季」任選5杯組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11咖啡分享季。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至11月17日限時殺5日優惠，推出多款零食、飲料、泡麵下殺，包括Gery芝莉捲心酥第2件10元、醬爆雞胗第2件30元、Pocky百奇杏仁粒粒巧克力棒買1送1，午后奶茶任2件45元、天香川味牛肉麵第2件20元。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼便利商店優惠。（圖／業者提供）

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