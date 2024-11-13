快訊／賀中華隊首戰贏南韓！超商咖啡限時「買1送1」優惠懶人包

▲2024世界棒球12強賽，中華隊首戰對韓國獲得勝利。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

2024世界棒球12強賽今（13日）開打，中華隊首戰以6比3擊敗韓國，讓全台球迷熱血沸騰，各大超商也紛紛祭出優惠狂賀！萊爾富門市即日起至11月14日推出「Hi café 特大杯全品項」享任選買1送1，全家便利商店也祭出「特濃美式」、「Famicollection氣泡水」買1送1。

▲全家狂賀中華隊首戰勝利，咖啡買1送1。（圖／業者提供）

★全家

全家歡慶中華隊抗韓首勝，11月14日上午10點起至23:59，APP「隨買跨店取」推出大杯特濃美式、Famicollection氣泡水「買1送1」。

全家即日起至11月18日，每場對戰日早上10點，在全家APP也推出「嗑」敵優惠券，數量有限，搶完為止：

11月14日，中華隊VS多明尼加，「乖乖玉米脆條-特醇巧克力」單件88折。

11月16日，中華隊VS日本，「芝麻海苔香鬆細捲」單件88折。

11月17日，中華隊VS澳洲，「FamiCollection鮮乳餅」單件88折。

11月18日，中華隊VS古巴，「三明治全品項」單件88折。

★萊爾富

萊爾富門市即日起至11月14日23:59，Hi café 特大杯全品項享限時任選「買1送1」，不同價者以「兩件5折」計算。

▲萊爾富特大杯全品項買1送1。（圖／業者提供）

★OKmart

●OKmart歡慶中華隊勝利，即日起至11月17日，OKCAFE指定茶飲「茗京萃」兩款聯名飲品限時優惠，勝利價$39元。

「茗京萃紫蘇飲、百草甘茶飲」融合草本的清香與甘甜，獨特機能茶飲，輕鬆無負擔的甜，支持台灣健兒的熱情與拼勁。

▲OKCAFE「茗京萃」兩款聯名飲品限時優惠，勝利價$39元。（圖／業者提供）

●指定糖餅第二件6折。

●OKchoice爆米花任選三件$99元，包括「青花椒風味、焦糖可可風味」。

▼OKmart 慶祝中華隊首戰勝利，祭出優惠。（圖／業者提供）