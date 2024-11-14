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新住民夢想由移民署實現　越南醫學生來台築夢成為美髮師

▲新住民夢想由移民署實現！第11屆「新住民及其子女築夢計畫」開跑，圓夢獎金最高新台幣10萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲新住民夢想由移民署實現！第11屆「新住民及其子女築夢計畫」開跑，圓夢獎金最高新台幣10萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新住民夢想由移民署實現！第11屆「新住民及其子女築夢計畫」開跑，圓夢獎金最高新台幣10萬元！移民署南區事務大隊台南市第一服務站為鼓勵更多新住民參與築夢計畫，日前邀請第10屆得獎者丁氏海，分享她實踐夢想的故事及計畫撰寫技巧，幫助新住民朋友勇敢挑戰，讓夢想種子得以發芽壯大，開啟人生新篇章。

「原本我的夢想是當醫生!」來自越南的新住民丁氏海說，受到媽媽是護士的影響，她從小就熱愛醫學，高中畢業也考上醫學院，並夢想大學畢業行醫救人，不料造化弄人，自從父親突然去世後，家中頓失經濟支柱，為了幫忙辛苦支撐家計的母親，她課業忙碌之餘還會販售自製手工點心貼補家用，大學畢業取得執業資格後，她原本計畫到醫院求職，然而早年越南助理醫師薪水每月只有五十萬越南盾，換算台幣不到一千元，「你說要怎麼生活，我有再大的夢想也不能餓肚子去實現」，迫於現實她決定放棄醫生夢，為了生計跨海來到台灣當看護。

▲新住民夢想由移民署實現！第11屆「新住民及其子女築夢計畫」開跑，圓夢獎金最高新台幣10萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

所幸丁氏海的個性開朗活潑，人緣極好，後來在台灣遇到她現在的先生，找到幸福歸宿在台南定居，婚後老公也相當支持她學習不同的技能，她白天經營餐飲店，晚上在學校擔任越南語老師，假日還會開辦烹飪及編織課程，生活既忙碌又充實。去年為了照顧年事已高的婆婆，舉家搬回老公的故鄉雲林，面對陌生環境挑戰，她並不畏懼，反而鼓起勇氣報名移民署「築夢計畫」，如今的她又擁有另一個新鮮身分-「美髮師」，她利用築夢計畫獲得的創業基金，將一棟老屋改造成「德馨美事工作坊」，不僅定期舉辦免費理髮活動，也成為同鄉姐妹聚會與互相支持的場所。丁氏海分享她的人生座右銘「只要妳真心想做一件事，一定會有很多力量幫助妳！」

▲新住民夢想由移民署實現！第11屆「新住民及其子女築夢計畫」開跑，圓夢獎金最高新台幣10萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市第一服務站林志鴻主任表示，透過舉辦「築夢計畫分享會」，期望新住民學員更有動力將夢想付諸實現，相關計畫資訊可參考新住民培力發展資訊網(https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1)，鼓勵新住民把握最後報名時間(至113年11月25日截止!)，勇於逐夢拿獎金！

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