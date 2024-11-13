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新二代駱小妹中風重度癱瘓　移民署、賽珍珠基金會代轉善款

▲移民署與賽珍珠基金會代表誠毅股份有限公司探視罕病新二代家庭，並代轉其捐贈善款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署與賽珍珠基金會代表誠毅公司探視罕病新二代家庭，並代轉其捐贈善款。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

每年11月13日是世界行善日（World Kindness Day），著重於仁慈行善的積極力量，移民署12日與財團法人台灣賽珍珠社會福利基金會，共同響應世界行善日，協助以銷售螺絲及家用五金起家的誠毅股份有限公司，代轉其捐助慈善款項新臺幣10萬元予罕病新住民二代駱小妹一家人，希望社會以行善正能量，鼓勵大家跨越種族、宗教、政治的分歧共同行善，為社會貢獻一份心力。

駱小妹於某次家庭旅遊時，突發中風症狀且急速惡化成極重度癱瘓，只能透過眼球操作電腦螢幕與他人溝通，原本好動活潑的駱小妹，再也無法行走與奔跑，生活日常均須依靠家人照顧。縱使遭受命運的重擊，駱小妹也並沒有放棄人生，仍然堅持學習充實自我，隨著駱小妹長大，醫療費、電動輪椅與復健治療等醫療支出，成為駱家經濟上的重大負擔。

▲移民署與賽珍珠基金會代表誠毅股份有限公司探視罕病新二代家庭，並代轉其捐贈善款。（圖／記者張君豪翻攝）

誠毅公司是1974年創立的國內老牌中小企業，在世界行善日的前夕，拋轉引玉發揮小螺絲的精神，透過移民署及賽珍珠基金會捐助善款，給目前在台灣、急需幫助的新住民家庭一絲暖意。賽珍珠基金會陳杰昇執行長與移民署北區事務大隊台北服務站主任蘇慧雯共同進行這場慈善捐助。陳杰昇指出，每位參與者的善心行動，都能為經濟弱勢新二代孩子帶來無限的希望。

蘇慧雯表示，為協助新住民及子女完成夢想，推展多元文化及落實反歧視精神，第11屆新住民及其子女築夢計畫即日起至11月25日止開始受理報名，共有50組獲獎名額，並依夢想內容提供每組最高新臺幣10萬元之築夢獎金。

歡迎民眾洽詢第11屆新住民及子女築夢計畫活動小組活動專線：02-23889393#2371。
相關報名書表網址為https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/7451/7457/7493/7502/379504/cp_news

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