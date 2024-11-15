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買Switch變科學麵！高雄男坑百人金額破百萬　關3個月出來繼續騙

▲▼ 買switch變科學麵！高雄男詐騙百人金額破百萬　關3個月出來又騙。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲買switch變科學麵！高雄男狂騙百人金額破百萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名21歲林姓男子在網路社團販售3C產品，吸引有購買需求的網友上鉤，不過，受害者匯款後，林男不是遲遲不寄貨，不然就是寄科學麵、洋芋片等假包裹矇騙，初估至少上百人被騙，詐騙金額破百萬元。據了解，林男今年6月遭到羈押，但9月被放出來後又故技重演，10月底再度被羈押，受害者拿不回款項，只能呼籲大眾別再上當。

據了解，林男去年底開始陸續在網路進行詐騙，他先是在3C社團內搜尋有購買Switch、iPhone、iPad 需求的買家，並主動私訊提供偏低的價格，要求買家先匯款，之後開始拖延招數，不然就是寄出餅乾矇騙。

有受害者出面指控表示，他在臉書的二手交流社團跟林男購買Switch跟遊戲片，結果完全沒收到東西，接到警察打來的電話才知道自己被騙，趕快去報案。受害者稱，他後來私訊林男，林男還說要先幫忙轉帳給別人才願意還錢，他拒絕後，林男就一直拖延，款項也拿不回來。

▲▼ 買switch變科學麵！高雄男詐騙百人金額破百萬　關3個月出來又騙。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲受害者網購3C商品，結果收到洋芋片氣炸。（圖／記者賴文萱翻攝）

另一名受害者表示，他一樣是在臉書社團被林男私訊，遭騙1萬6400元，一開始收到餅乾，打去罵林男，但林男說是試寄，結果，第二次寄來還是餅乾，就直接帶去警察局開封報案。

高雄市議員白喬茵接獲多起陳情案後，協助介入了解，目前有掌握的受害者高達68位，初估至少上百人被騙，詐騙金額破百萬，且分佈全台各地。

據了解，林男目前已遭到羈押，不過白喬茵痛批，嫌疑人今年6月被羈押後，9月居然還放他出來持續往施行詐術，讓受害的人數在短短一個月持續增加數十位。

她呼籲，未來檢調針對這種反覆實施詐術，不願悔改的詐欺慣犯，應該展現魄力，押好押滿，勿枉勿縱，才能有效嚇阻詐欺的一再發生。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲▼女網友指控林先生詐騙。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)，下同）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

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