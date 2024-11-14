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台南「神鬼照服員」超狠　帶失智翁錢莊借370萬！又騙婦領120萬

▲市議員沈家鳳14日質詢時再指控該曾姓照服員涉嫌騙服長者前往銀行提領120多萬元存款，並要求市府不要讓該屋過戶。（圖／翻攝自台南市議會網站，下同）

▲市議員沈家鳳14日質詢時再指控該曾姓照服員，涉嫌騙長者前往銀行提領120多萬元存款。（圖／翻攝自台南市議會網站，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳秋宏爆料麻豆的居服員，帶服務的獨居失智長者去地下錢莊借錢300多萬，直到房子法拍女兒才知情，市議員沈家鳳14日再指控該照服員，涉嫌多次把另名長者帶到銀行提領，共領走她120多萬元存款，誇張到極點。

沈家鳳質指出，陳秋宏議員又接獲民眾陳情，指該名曾姓照服員於2022至2023年期間，多次將她的母親帶到銀行去提款，每次10萬元，共提領了120多萬元，陳情人已於2023年3月提告，她要求社會局清查，曾姓照服員服務的所有案件，是否還有其他受害者。

▲市議員沈家鳳14日質詢時再指控該曾姓照服員涉嫌騙服長者前往銀行提領120多萬元存款，並要求市府不要讓該屋過戶。（圖／翻攝自台南市議會網站，下同）

▲市長黃偉哲表示，該屋已完成過戶，但權狀尚未發出，市府將協助家屬進行司法訴訟並申請禁止令。

針對居服員帶長者前去錢莊借錢案，沈家鳳強調，該名居服員可說是一顆老鼠屎壞了整鍋粥，讓絕多數好的居服員也受累，由於受害者的房子被低價出售，她說這可能涉及犯罪，要求市府應協助受害家屬保住房子，請地政局不要讓房子過戶。

但地政局表示，該房子已完成過戶，但權狀還沒有發放。沈家鳳要求地政局是否可以不要發放，惟地政局指出依法不能不發放，本案雖進入司法程序，但截至目前地政局尚未接獲檢察官函文要求停止相關異動，所以要這麼做也依法無據。市長黃偉哲表示，全案已移送法辦，市府將協助家屬進行司法訴訟並申請禁止令。

地政局指出，陳秋宏議員所提案件已移送法辦，地政局會配合司法單位調卷，提供相關登記資料。而刑事訴訟法133條，地政事務所若接獲法官或檢察官扣押不動產或禁止處分，地政事務所即可禁止該不動產後續移轉予善意第三人。

▲市議員沈家鳳14日質詢時再指控該曾姓照服員涉嫌騙服長者前往銀行提領120多萬元存款，並要求市府不要讓該屋過戶。（圖／翻攝自台南市議會網站，下同）

社會局說，該案家屬已對照服員提告。因該名照服員恐涉及侵害服務個案權益，社會局也將資料移送調查，若經查屬實，社會局將依長服法第56條處3萬以下罰鍰，並廢止其長期照顧服務人員證明；另長照機構依同法第47條最重處以30萬罰鍰，並公布其名稱及負責人姓名，情節重大者，得廢止該機構設立許可。

為防止照服員侵害個案權益，社會局表示，照服員每6年需完成120積分在職教育訓練，社會局會加強法制概念，避免類似案件再次發生。此外，社會局定期派員至居家長照機構查核服務情形，並不定時至案家實地抽訪照服員服務情形,另會輔以每年無預警實地查核，倘經查有違法事實，將依長服法相關規定裁罰及依違規記點，嚴重者將終止契約。

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