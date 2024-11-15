宜蘭美女原民議員遭詐騙　《臉書》購衣付款卻收到工業口罩

▲宜蘭美女縣議員孫湯玉惠分享網購被騙經驗。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣警局今（15）日公開今年1至10月的破獲詐騙成果，詐騙數量超過3000件、金額高達13億元。而宜蘭原民的美女縣議員孫湯玉惠「不怕丟臉就是要站出來反詐騙！」分享她與家人的被詐經驗，她說，2年前在《臉書》下單購買衣服，當她收到取貨通知時，一時忘了買什麼，就直接付款，當她打開包裹時，裡面卻是她從未訂購的工業口罩，損失了1980元。

宜蘭美女縣議員孫湯玉惠今日在縣警局破獲詐騙成果記者會上說，由於平常生活忙碌，經常在網路上購物。曾看到《臉書》購衣網站的廣告，就網購了好看的衣服。然而，她沒有意識到自己的個資可能已經被洩露。當她收到取貨通知時，一時忘記了自己網購什麼，就直接付款。然而，當她打開包裹時，裡面卻是她從未訂購的工業口罩，損失了1980元。

另，她的兒子也成為了詐騙的受害者。她兒子在一家知名的網路書店購買了歌手的專輯，但下單後不久，客服通知訂購的數量出錯，變成了100張專輯，金額高達4萬多元。由於對書店的信任，她兒子按照指示在ATM進行退款操作，結果10萬元的存款瞬間被轉走，大吃一驚才知遭騙。

孫湯玉惠希望她和家人的這些痛苦經驗能夠成為大家的鏡子，引以為戒。她呼籲，民眾在購物時，盡量不要訂購一頁式網站的連結，也不要點擊和下載來路不明的連結或投資軟體，並切記任何保證獲利的軟體，都可能是詐騙的陷阱。