5%利息誆投資！美髮師3個月掏光身家還貸款　1600萬全被騙光

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名梁姓美髮設計師，因誤信臉書上的投資廣告，投入一筆金額就能獲取高利息報酬，她掏光身家又向朋友借錢貸款，陸續匯款或與車手面交多達1600萬，直到發現錢拿不回來才發現遭到詐騙，因此和警方合作釣出車手，成功逮捕到許姓女車手，全案依詐欺罪移送法辦。

▲梁姓美髮師(左)3個月陸續投資1600萬，結果全被詐騙集團騙光。（圖／記者許宥孺翻攝）

岡山分局日前接獲一名40歲梁姓女子報案，她表示，今年8月在臉書上看到「永財投資」的廣告，內文寫出投入金額就能獲取高利息，她和社群接洽後，對方派了一位「專員」來和她聯繫，並稱只要拿現金投資，每月就能領5%以上高利息。

梁姓女子說，她在8月中旬先拿了100萬投資，隔一個月拿到300多塊錢的利息，她又陸續加碼，每隔兩三天就臨櫃匯款，或約「專員」到她開的左營美髮店面交現金，不僅自己掏光身家砸了800萬，又向朋友借錢貸款800萬。

▲女車手到梁女的店面面交，當場在客人面前點鈔。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到隔月要再領利息時，「專員」又要她繼續投資才能領錢，梁女驚覺，這1600萬丟出去如石沉大海，緊急報警。警方組成專案小組後，11月6日「專員」又向梁女連繫，稱要再次面交，梁女與警方合作，再借240萬元假意配合面交，車手拿到現金後，還招搖地在美髮客人面前點鈔，埋伏在外的員警立即衝上前將她逮捕。

警方在45歲許姓女車手身上查扣作案用手機、工作證等證物，但許女到案後避重就輕，強調自己不是車手，至於梁女損失的1600萬元也已不知去向，警方還要向上溯源追查。全案訊後依詐欺罪將許女移送法辦。

▲梁女陸續投入1600萬已石沉大海。（圖／記者許宥孺翻攝）