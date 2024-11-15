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社會 社會焦點 保障人權

驚天詐術！自然人憑證竟成詐財工具　北市女慘被騙走2千萬

▲▼士林警分局長王炳睿 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林警分局長王炳睿赴復興廣播電台宣導詐騙新手法，提升全民識詐意識。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林警分局近日破獲一起重大詐騙案，1名退休婦人接獲詐騙集團冒充北市社會局人員電話，對方以證件被冒用盜領補助為由，聲稱若不處理將面臨重刑，藉此恫嚇婦人辦理「自然人憑證」，隨後掌握其財產狀況，假扮檢警要她提領存款並面交，以「證明清白」，婦人因對方能說出個資而信以為真，被騙走2千萬元，驚覺受騙後報警求助。

警方調查發現，這類詐騙屬於典型的複合式手法，從冒充官方人員到利用技術手段，誘導受害者一步步落入圈套。據警政署數據顯示，11月至今，每日平均有近200人受騙，詐團甚至熟練運用像「自然人憑證」這樣的合法工具來詐財。

為避免更多人受害，士林警方開始與銀行及地方機構合作，加強攔阻措施，尤其針對臨櫃提領大額現金的客戶，銀行員工將主動詢問並提醒。分局長王炳睿也現身復興廣播電台，分享詐騙案例，希望喚起更多市民的警覺，更提醒民眾，凡是接到陌生來電，提及個資、證件或存款的問題，一定要提高警惕，必要時撥打165反詐騙專線求助。

士林分局呼籲，不要輕信聲稱自己是公家機關或檢警的人員，尤其對於要求面交現金或操作金融服務的情況，一定要多方查證，這場「自然人憑證」的詐騙案不僅凸顯了詐團的高超手段，也提醒所有人，當心來電背後的陰謀，才是守住財產的最佳防線。

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