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陌生男搭捷運「狂看妹子底褲」還彎腰低頭看！網認出：他很愛看胸

▲▼台北捷運。（圖／資料照）

▲不少人都遇過該名男乘客。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

有網友日前搭乘機捷，原本在滑手機時，突然被一名男乘客撞到，抬頭一看，發現男子一直盯著一名正在睡覺的女乘客的腿看，甚至還蹲下來偷窺，前後看了三四次，甚至走到其他車廂又走回來，她看不下去，直接走上前擋住。桃園市議員黃瓊慧也轉發此篇文，氣炸直呼「扯」。

有網友在Threads發文，有個男子不小心撞到她，起初以為該男子在找東西，但後來越看越覺得不對勁，才發現對方一直盯著一名女乘客的腿看，甚至直接彎腰偷窺女乘客的內褲。當時，女乘客和她的男友都在睡覺，並未察覺。

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原PO看不下去，直接擋住男乘客，「我真的覺得很噁心，我當下真的很想直接跟他說看夠了嗎，但是我真的沒有膽，很擔心被他攻擊」，事後很愧疚，為何不勇敢一點直接阻止，車上也沒有其他乘客注意到，因此不敢輕舉妄動，希望大家出門在外要多留意周圍的人，好好保護自己。

桃園市議員黃瓊慧轉發此篇文，提醒大家搭車注意自身安全，「機捷出現噁男，狂盯女性下半身、還趨前張望…被乘客全程錄下」、「脆原文有其他網友表示應該是同一個人，代表是累犯欸都同一招」。

貼文曝光，有網友也曾經遇過這名男乘客，「我還記得這個男的，之前有遇過，他一直盯著人家看，人還靠玻璃牆另一邊偷看人家胸部」、「我之前在機捷有看到他兩次！他真的很恐怖，會直接站在你面前直直看著你的胸、腰、腿，而且看很久很久…尤其是腿，他專門看穿短裙短褲的女生」、「我跟朋友在機捷上也遇過他，不管移動到哪個車廂他都會跟上，並在對面坐下來直勾勾盯著你看，真的超恐怖」。

其他網友指出，「如果再遇到類似問題可以按鈴請專業的來，不直接上是對的，要保護好自己」、「不用為了自己沒制止他而愧疚，要先保證自己的安全再幫助別人」、「妳做得很好喔！在事情發生的當下，人的確會因為害怕緊張不敢出聲阻止，畢竟也不知道對方會不會攻擊自己，妳默默蒐證已經很棒了！而且你有把他們遮臉了，讓當事人受的傷害降到最小，妳真的很棒」。

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