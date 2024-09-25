客機0通知突然折返　女搭乘9小時下機發現「回到出發機場」傻

▲女乘客抱怨，搭機9小時後又回到原本機場。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

一名女子搭乘美國航空(American Airlines)預計從德州達拉斯飛往首爾的航班，然而在經歷長達9小時的航程後發現，飛機在機長沒有通知大家的情況下，中途折返回原本出發的機場，讓她非常傻眼。

41歲女子Jimin Lee近來在Instagram曝光了這起奇怪的飛行經驗，她在影片中表示，「新的恐懼出現了，所搭的班機花了5小時飛往韓國，卻在沒有任何通知的情況下折返」，影片獲得5萬多點閱。

Jimin Lee後來向英國《每日郵報》表示，她7日搭乘美國航空281號航班預計飛往首爾仁川機場，她從飛機螢幕上觀察航程路線，發現飛機飛越美國本土與部分大平洋後突然折返，可是機師沒有把情況通報給乘客，只詢問有沒有乘客身上有螺絲起子可以修理廁所。

心情沮喪的Jimin Lee只能在班機上狂點零食和飲料，結果飛機起飛9小時後回到原本出發的達拉斯機場，讓她感到無言，隔天才獲得航空公司新提供的班機前往韓國。

貼文獲得網友關注與討論，有網友認為，航空公司有可能發生狀況時為了避免造成乘客恐慌，才第一時間沒有告知情況。新聞曝光後，目前美國航空公司尚未對外提供回應。