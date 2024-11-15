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從「媽媽」做回自己！甘願站到腳抽筋　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

▲黃荔芬受訪開心分享她重新踏回職場的天數，雀躍的神情掩不住滿滿的成就感，即便初期常常站到腳抽筋，她也甘之如飴。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲黃荔芬受訪開心分享她重新踏回職場的天數，雀躍的神情掩不住滿滿的成就感，即便初期常常站到腳抽筋，她也甘之如飴。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

黃荔芬在27年前走入婚姻、退出職場，從此擔任起全職太太與媽媽的幕後角色；在27年後，藉著勞動部「55Plus壯世代就業促進措施」的推動，一場職場見習活動的參與，讓她再度燃起熱情；並在雲嘉南分署虎尾就業中心的協助下，於今年7月成為家樂福的門市生力軍，重新走回幕前。

黃荔芬受訪開心分享她重新踏回職場的天數，以及上個月創下100杯咖啡銷售的佳績，雀躍的神情掩不住滿滿的成就感，即便初期常常站到腳抽筋，她也甘之如飴；婚前的她是一家相片館的店長，每天做著相片沖洗與客戶接待工作，這份門市工作讓她想起那個充滿活力的自己，「原來…我好熱愛工作中的自己」她說。

勞動部為因應台灣人口老化與產業缺工現況，在今年推出「55PLUS壯世代就業獎勵」政策，對已脫離工作崗位三個月以上的壯世代族群祭出相當的誘因，透過至公立就業服務機構登記求職並經推介就業滿90日，就可獲得3萬元就業獎勵金，最多發給兩次，部分工時也提供每次1萬5000元的獎勵。

如企業可提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，勞動部也將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3千元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心廖家偉主任強調，「55PLUS壯世代就業獎勵」計劃不僅是為了鼓勵中高齡勞動力的回歸，也致力於讓企業善用這些經驗豐富的勞工，透過提供彈性工時、職業訓練與心理支持，壯世代同樣可以在職場中閃耀光芒，為台灣的未來經濟發展貢獻力量。

▲黃荔芬受訪開心分享她重新踏回職場的天數，雀躍的神情掩不住滿滿的成就感，即便初期常常站到腳抽筋，她也甘之如飴。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲黃荔芬受訪開心分享她重新踏回職場的天數，雀躍的神情掩不住滿滿的成就感，即便初期常常站到腳抽筋，她也甘之如飴。（圖／記者王悉宇翻攝）

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