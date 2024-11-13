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勞發署公務員遭霸凌輕生　綠委批分署長不適格「任職2年17主管離職」

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者杜冠霖／台北報導

勞動部北基宜花金馬分署一名吳姓公務員疑似不堪職場霸凌，4日在辦公室輕生。事後，新北市議員李宇翔收到大量陳情，網上也出現同僚發文爆料，將矛頭指向分署長謝宜容。對此，綠委劉建國今（13日）也接到爆料，謝宜容到任至今不到兩年，離退人員就高達81人還有17位主管職離開單位，這樣異常的人員流動數據，勞發署完全沒有任何因應，至今仍然沒有做出停職處分，還讓他以請假的方式接受調查，是打算等輿論過後，再銷假繼續當分署長嗎？

勞動部北基宜花金馬分署一名吳姓公務員疑似不堪職場霸凌，4日在辦公室輕生。事後，新北市議員李宇翔也收到大量陳情，指分署長謝宜容當土皇帝，不僅威脅法辦告密者，還稱死者透過通靈人轉達「謝謝北分署給他很多的愛」。李宇翔氣憤痛斥「勞動部不是被謝分署長欺騙，就是在包庇謝分署長！」

對該起事件，勞動部邀集專家及員工代表等組成調查小組，昨起進行相關人員訪談，且待調查報告完成後，也將儘速對外公布調查結果。

對於相關情事，劉建國質疑，一室之不治，何以天下國家為？勞動力發展署北基宜花金馬分署在4日發生職員輕生事件，自己在第一時間持續關注，也感謝廣大的鄉民網友不斷提供訊息，這件事一定不能算了。作為管理全國勞工權益的最高主管機關，內部卻發生職場霸凌事件，至今反應慢半拍，這樣要如何守護全國勞工？真的讓人非常痛心。

劉建國也接獲爆料，北分署長112年3月到任至今，兩年內北分署的離退人員就高達81人，同時在主管職部分，他任內就有9位主任、5位科長、2位股長、1位場長等，在不到兩年間共計17位主管職離開單位。

劉建國直言，這樣異常的人員流動數據，勞發署完全沒有任何因應，如今有同仁用生命來發出最沉痛的指控，勞發署至今仍然沒有具體作為，對該分署長做出停職處分，還讓他以請假的方式接受調查，是打算等輿論過後，再銷假繼續當分署長嗎？

劉建國直言，從北分署內人員流動異常成這樣，再加上這次憾事，已充分顯示北分署長完全不適格繼續擔任這個職務，要求勞發署應該立即做出停職處分，待霸凌事件調查完畢後，該交由司法的歸司法，但對於北分署內部管理失職一事，必需追究到底！

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