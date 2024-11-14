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土星順行「職場成長新契機」　4星座迎工作突破…摩羯有望加薪

土星恢復順行並進入雙魚座，職場環境呈現穩定和理性的氛圍。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲土星恢復順行並進入雙魚座，職場環境呈現穩定和理性的氛圍。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

土星恢復順行並進入雙魚座，職場環境會逐漸呈現穩定和理性的氛圍，也帶來成長的機會，這星象讓人們在工作上更注重細節、紀律和責任感，同時加強耐心和專注力，這段時間是精進專業技能、累積經驗的關鍵時機，也是釐清方向、步步為營的時刻。

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塔羅牌老師艾菲爾點名4星座，接下來會在土星順行的加持下，迎來工作上的突破，包括金牛座、摩羯座、處女座和天蠍座。

●金牛座：穩定踏實，職場再進一步

這段時間會專注提升自己的專業技能，並且對於每個工作細節都要求更高，穩定的步伐帶來安全感，不僅能在既有的崗位中發揮出色，還有機會承接更多責任。這段時期適合設立長期目標，例如進一步的職場進階或技能提升。隨著土星的支持，有望在工作上突破自我、穩定向上，迎接值得期待的職涯進展。

●摩羯座：提升責任，目標清晰可見

能夠冷靜面對職場挑戰，在處理困難任務時更有條理，展現出超凡的專業素養。在這段時間內，可能會接手新的項目，甚至升職加薪，為未來事業發展鋪設堅實的基礎。只要踏實努力，職場目標將變得更加明確，並且逐步走向成功。

●處女座：細節掌控，專業力全面提升

這段時間，會對工作中的每個細節都有更嚴格的把控，確保每項任務都完美達成，是適合深耕領域的時機，可能會投入時間和精力進修或獲得相關資格，進一步提升專業實力。在職場上能夠如魚得水，並有機會獲得上司和同事的高度認可。

●天蠍座：務實投入，職場穩步前進

這段時間，會重新思考職場定位，並在工作上付出更多耐心，朝著長期目標穩步邁進。土星的影響讓情緒更穩定，並且在職場中表現得更為謹慎且冷靜。這段時間適合制定長期的職場策略，確保每一步都紮實穩健，為未來的發展奠定堅固基礎。

◎民俗說法，僅供參考。

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