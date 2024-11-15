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快訊／天兔颱風逼近！高雄宣布「桃源區3里」下午起停班停課

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導 

天兔颱風逐步接近，高市府人事處已發布桃源區梅山里、拉芙蘭里及復興里，因道路有持續性落石，桃源區公所考量居民及師生安全，宣布今(15)日下午2點起，3里停止上班停止上課。高雄市政府今(15)日上午9時將災害應變中心由昨晚擴大三級進駐提升為一級開設因應，市府團隊全力投入防災、加強相關防颱整備工作。

根據中央氣象署最新預報，天兔颱風暴風範圍不大，且持續減弱當中，評估對高雄陸地影響減低，但仍構成威脅，市府呼籲市民朋友不可輕忽，持續關注颱風最新動態。

市府表示，因應天兔颱風來襲，市府嚴加警戒、全面提升防範，已完成抽水機具整備、排水溝渠清淤、派員建築工地巡查等各項颱風應變作為，也提醒農、漁民朋友儘早因應，做好田間防水、檢修固定相關設備，務必留意最新天氣資訊，以減少災害損失；另也請廣告業者加強固著或提前拆除廣告帆布，避免掉落。

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依據中央氣象署最新預報資料，天兔颱風有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢，評估對高雄陸地影響程度降低，市府提醒民眾仍應注意防颱準備、切勿輕忽，隨時掌握颱風動態，大樓做好防颱準備，必要時並備妥沙包、防水閘門等阻水應變設施也呼籲山區及沿海民眾提高警覺，警報期間勿前往山區或海邊水域，如有相關災情請立即撥打119或1999通報。

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