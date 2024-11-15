LIVE／天兔「跑累餓壞了」明午跳上岸　氣象署最新說明

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天兔颱風持續減弱，時速也只剩5公里。氣象專家表示，天兔「跑累了、餓壞了，變小又變慢」，但仍朝著屏東的方向前進，預估明天中午前後「跳上岸」的機率高。氣象署將於下午14時40分說明颱風最新動態，《ETtoday新聞雲》全程直播。

根據最新資料顯示，天兔下午13時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約 160 公里之處，以每小時8轉5公里緩慢速度，向北北東轉東北東移動，暴風圈已進入台灣南方近海。氣象署指出，預計天兔有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

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▲天兔路徑預測。（圖／氣象署）

氣象專家賈新興表示，今天跟昨天的天兔相比，「明顯的跑累了、餓壞了，變小又變慢」，但還是朝屏東的方向過來，依目前氣象署的預測資料，明天中午前後「跳上岸」的機率高，大約在屏東的東港至枋山之間。強風的部分，屏東的恆春半島；至於降雨，花東及屏東是相對的熱區。

氣象署簡任技正伍婉華指出，天兔移動速度將越來越慢，各國預測明天清晨前路徑一致，往西南方近海靠近，暴風圈今深夜接觸南方陸地，在減弱過程中，颱風中心預計明天下半天登陸，可能出海後或是在陸地上就減弱為熱帶低壓。不過，後續路徑仍有變數，若高壓明顯減弱，天兔可能緩慢滯留西南方近海往西南移動，也有可能不登陸。