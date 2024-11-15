浪浪襲台南馬場！啃食馬肉釀3死3傷　價值8百萬賽馬活活嚇死

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南黃金海岸附近馬場日前發生流浪狗入侵事件！馬場內6匹馬遭受攻擊，釀成3死3傷，3匹死亡的馬分別為2匹寵物馬、1匹價值約800萬元的賽馬。議員指出，附近餵食流浪狗的愛媽還放話「如果(浪浪)少一隻，一定會找人處理」，讓馬場主人崩潰不已。

▲台南馬場遭流浪犬襲擊，6匹馬3死3傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議員蔡淑惠、蔡育輝、李中岑聯合質詢中指出，日前接獲黃金海岸親水公園馬場主人陳情，擁有美麗海岸風情的黃金海岸，因為愛媽們的餵食，成為浪浪群聚的地方，近來這些浪浪侵入馬場，前後發動2波攻擊追逐寵物馬和賽馬，一匹價值7、800萬元的賽馬因驚恐暴斃，2匹可愛又親人的寵物馬則遭浪浪活活咬死，並啃食馬肉。

蔡淑惠、蔡育輝、李中岑指出，另外3匹受傷的馬，其中2隻是寵物馬遭咬傷腹部，裹著大紗布正在治療中，另外1隻是價值7、800萬的賽馬，賽馬是要參加競賽的，大腿卻被浪浪咬傷，馬場主人報請動保處處理，沒想到在附近餵食浪浪的愛媽得知後竟立刻放話，如果浪浪少一隻，她們一定會找人處理。

蔡淑惠、蔡育輝、李中岑表示，台南市目前有1萬多隻浪浪，善化和南區動物防治所各收容1千多隻浪浪，初步估計，仍有8千多隻浪浪在台南37個區流浪，若沒結紮，在愛爸愛媽長期餵養下，浪浪數量會居高不下，懇請市府祭出鐵腕解決問題。

黃偉哲市長說，浪浪零撲殺後續處理問題，既重要又急迫，也懇請市民支持市府在偏遠地區設置流浪動物園區，讓浪浪也有個安養之家。