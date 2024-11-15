盤點中華隊「12位高顏值球員」IG追起來！陳傑憲被封中職吳奇隆

▲中華隊有許多選手受到關注。（圖／翻攝自Instagram／daipeifong95、linanko、hsien_1994、lyle_lin_）

體育中心／綜合報導

世界棒球12強賽事進行中，中華隊預賽取得2連勝，表現亮眼，許多帥氣、可愛的選手受到高度關注。《ETtoday新聞雲》也整理出討論度較高的選手，包含有「中職吳奇隆」之稱的陳傑憲、混血型男林安可等球員。

林安可

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▲林安可。（圖／翻攝自Instagram／linanko）

身高：184公分

IG：@linanko

林安可父親是台灣人、母親是阿根廷人，是中職首位台、阿混血球員，他目前效力於統一7-ELEVEn獅隊，曾任投手，守備位置為右外野手。比較特別的是，林安可常被開玩笑是「溫安可」，因為母校南英商工總教練陳献榮經常以「溫安可（我們安可）」來稱呼他，因此大家也跟著喊。

陳傑憲

▲陳傑憲。（圖／翻攝自Instagram／hsien_1994）

身高：173公分

IG：@hsien_1994

陳傑憲目前效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅，主要守備位置為外野手，也可以兼任內野手。擁有俊俏外表的他與「四爺」吳奇隆有幾分相似，因此有了「中職吳奇隆」、「四爺」的稱號。

陳傑憲的帥氣也被認證！日職前明星投手五十嵐亮太過去一看到陳傑憲，便說「男前（有男子氣概）！」還連說2次嚇到了，這種帥度若在日本，人氣會紅到爆炸。吳奇隆則曾幽默表示，覺得陳傑憲與自己有幾分相像，以後可以當他年輕版替身。

陳晨威

▲陳晨威。（圖／翻攝自Instagram／c.c.w____98）

身高：180公分

IG：@c.c.w____98

陳晨威是阿美族人，目前效力於樂天桃猿，守備位置是游擊手、中外野手。陳晨威在12強的「台韓大戰」中，轟出右外野滿貫砲，大聯盟官網記者摩洛西在「X」平台發文稱呼陳晨威是「Icelandic Cat King（冰島貓王）」。

朱育賢

▲朱育賢。（圖／翻攝自Instagram／yuhsienchu_85）

身高：188公分

IG：@yuhsienchu_85

朱育賢目前效力樂天桃猿，守備位置為一壘手、外野手。朱育賢有著「朱哥」、「酒窩大砲」的綽號，據了解，他2022年與樂天簽下3年約，月薪平均70萬元，不過他12日已申請行使自由球員權利，決定投入自由市場，挑戰身價。

戴培峰

▲戴培峰。（圖／翻攝自Instagram／daipeifong95）

身高：182公分

IG：@daipeifong95

戴培峰目前效力於富邦悍將，守備位置為捕手，24歲的他在今年拿下捕手金手套、最佳九人獎，締造中職史上最年輕包辦捕手雙料獎項。這次在12強賽的28人名單上，也讓他表示，「很開心能入選，從國小打國際賽，就認為當國手是自己追尋的目標，尤其是一級賽事，希望自己的表現能幫助中華隊」。

林家正

▲林家正。（圖／翻攝自Instagram／lyle_lin_）

身高：185公分

IG：@lyle_lin_

林家正是旅美棒球選手，2024年以自由球員的身分，重返亞利桑那響尾蛇的小聯盟系統。中華隊總教練曾豪駒在這次比賽點名林家正，說他的價值在於引導，「這兩天幫助投手非常多，關鍵時候給予投手策略，安定他們的心態，是很難得的一個捕手，相信他後面會有在打擊上會有關鍵的一擊」。

潘傑楷

▲潘傑楷（左）。（圖／翻攝自Instagram／pan.35）

身高：184公分

IG：@pan.35

潘傑楷目前效力於統一7-ELEVEn獅隊，守備位置為內野手。他今年首度獲選為中職最佳9人三壘手，他日前就說，「今年有很多第一次，真的是奇蹟的一年，出賽100場、首度入選明星賽，還擔任總冠軍戰4棒，更披上中華隊戰袍。能拿下這個獎真的很感謝教練團給我機會讓我證明自己」。

江坤宇

▲江坤宇。（圖／翻攝自Instagram／mike20108980）

身高：175公分

IG：@mike20108980

江坤宇目前效力於中信兄弟，守備位置為游擊手。過去被稱為「小可愛」的他，12強對戰多明尼加時，揮出漂亮的全壘打，不僅是個人在成棒國際賽的首轟，更為中華隊搶下第一分，變身為「小可怕」。

李凱威

▲李凱威。（圖／翻攝自Instagram／wdragons_kw）

身高：174公分

IG：@wdragons_kw

李凱威目前效力中華職棒味全龍，以二壘手守備為主。在昨日的賽事上，中華隊內野防守展現高水準，李凱威與江坤宇在1局下策動漂亮雙殺，以及江坤宇在2局下展現的超大範圍守備，為投手鎮守內野，贏得球迷喝采。

黃子鵬

▲黃子鵬。（圖／翻攝自Instagram／huang_tzupeng）

身高：183公分

IG：@huang_tzupeng

黃子鵬有「老虎」的外號，目前效力於樂天桃猿，守備位置為投手。對上多明尼加那場，黃子鵬先發6局，沒有被擊出安打，僅有1次四壞球，無失分，結果成功取得勝投。林家正對此表示，「黃子鵬有表現很棒，很到位，控球也是一流，今天拿下勝利很關鍵」。

郭俊麟

▲郭俊麟。（圖／翻攝自Instagram／kuo19920202）

身高：175公分

IG：@kuo19920202

郭俊麟目前效力於統一7-ELEVEn獅，守備位置為投手。他過去曾因球技及外貌兼具，受到日媒關注，被稱為傑尼斯系帥哥，外型有點像湯姆克魯斯（Tom Cruise）。郭俊麟說自己「被認為是『可愛系』的，不過我也不是很明白」。

陳冠宇

▲陳冠宇。（圖／翻攝自Instagram／kuanyu1029）

身高：178公分

IG：@kuanyu1029

陳冠宇目前效力於樂天桃猿，守備位置為投手，他有「微笑左投」的稱號，人氣相當高。昨日對上多明尼加，陳冠宇在8局上上場救援，不只挺住壓力，連續讓2名打者揮棒落空三振，1分未失安全下莊。不過賽後，他便全速衝回休息室，讓隊友虧他「比跑體能還快」。