颱風天兔龜速進逼！估周末停滯沖繩以南海域　挾「警報級」大雨

▲日本預測25號颱風天兔的路徑，估16日將朝東北方前進。（圖／日本國氣象廳）

記者羅翊宬／編譯

今年第25號颱風「天兔」龜速進逼，暴風圈已經抵達台灣南方近海，預估今（15）日深夜才會觸及陸地，截至15日上午，中心位置在鵝鑾鼻南南西方約200公里處。日本氣象廳預估，天兔的颱風路徑將於明（16）日改為往北北東前進，並於17日停滯在沖繩南方海域，並為當地帶來警報級大雨。

根據《琉球新報》、《沖繩時報》等日媒，日本氣象廳指出，截至15日上午6時（台灣時間上午5時）為止，目前颱風天兔正以每小時20公里的速度朝西北方向前進，颱風中心氣壓為985百帕（hPa）、中心附近最大風速為每秒30公尺，未來仍持續向西北方前進，並於16日左右轉彎，改為朝北北東前進，預估觸及沖繩縣南側海域。

颱風天兔預估將於17日以後，在沖繩縣南側海域停滯不前，而18日左右威力則將減弱為「熱帶性低氣壓」，由於其移動速度緩慢、停滯不前，因此其挾帶的暖濕空氣與降雨雲將於17日對沖繩帶來「警報級」的大雨。

日媒《tenki》指出，受到颱風外圍環流與低氣壓、降雨雲等影響，沖繩縣本島北部15日上午再度降下大雨，沖繩縣東村截至15日上午9時20分（台灣時間上午8時20分）的時雨量為50mm，因此氣象當局針對沖繩本島北部發布大雨警報、洪水警報，呼籲民眾留意土石流與淹水等災情。