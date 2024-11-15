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天兔估明午「林邊到枋寮」登陸　粉專：可能有藤原效應

▲▼天兔颱風路徑預測。（圖／觀氣象看天氣）

▲天兔颱風路徑預測。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

記者李姿慧／台北報導

天兔颱風暴風圈已進入台灣南方近海，氣象粉專指出，依照目前預測路徑，明天(16日)上午8時天兔颱風中心將來到小琉球附近，預計中午前後從林邊到枋寮一帶登陸，南屏東、恆春半島、小琉球留意較強風雨，東南部防劇烈雨勢；另部分模式預測天兔受萬宜颱風類似藤原效應影響，中心有往西南遠離台灣現象。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，天兔減弱為輕度颱風，若依照目前預測路徑，南屏東、恆春半島、小琉球仍要留意較強風雨，東南部要防劇烈雨勢。

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粉專指出，依照氣象局最新的預測，預計明天上午8時天兔中心將來到小琉球附近，預計中午前後從林邊到枋寮一帶登陸。

至於風雨影響，粉專「觀氣象看天氣」表示，若依目前預測路徑，登陸點附近以及以南的區域包括南屏東、恆春半島、小琉球，有機會出現較強的陣風，以及較大的雨勢，東南部則要防劇烈降雨；高雄、北屏東會有局部大雨，但風力不強，除非登陸點更往北，至於其他地區則沒什麼影響。

粉專指出，另已有部分模式預測當天兔來到西南部近海時，受到萬宜颱風類似藤原效應的影響，中心有往西南移動遠離台灣的現象，這部分也得密切注意。

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