日本UNIQLO買毛衣　一刷「9990日圓」她傻了！內行點頭：便宜

▲UNIQLO深受台人喜愛。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人到日本會去逛UNIQLO，覺得會比在台灣買便宜。就有女網友去日本玩，因為衣服帶不夠，就到UNIQLO隨手選了件米白色的針織上衣，結帳才發現要9990日元（約新台幣2千元），不禁直呼「原來UNIQLO不一定便宜啊！」貼文引發議論，就有人點出關鍵，「100%喀什米爾毛衣欸，台灣3490元，日本也便宜了。」

原PO在Dcard發文「被日本UNIQLO價格嚇到」，說她去九州玩的時候，因為衣服帶不夠，就在車站裡的UNIQLO隨便拿了一件，「隨手拿了一件米白色的針織上衣，結帳的時候被價格嚇到，竟然要9990日幣。」她當時還以為自己看錯價格，之後實際穿上身，誇讚真的很舒服很好穿，但也訝異「原來UNIQLO不一定便宜啊！」

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貼文一出，看到文中毛衣照，就有內行秒點出關鍵，「喀什米爾超級貴欸…UNIQLO這樣已經超級不貴」、「這是100% CASHMERE（喀什米爾）！先不論它的等級，然後這價位在其他品牌可能只能買到30%羊毛混紡的…羊毛產品水很深的！平價的品牌跟精品用手絕對摸得出差異」、「賺到了，穿到就回不去了，洗的時候要小心別烘到。」

看到其他人的留言後，原PO也在底下笑說，她現在認知到這件衣服的價值了，覺得很值得，「只是想知道這在台灣多少錢，跟這個是什麼系列的衣服，還有覺得自己很鬧，想跟大家分享一下。」據台灣UNIQLO官網顯示，原PO購買的是「女裝喀什米爾圓領毛衣」，使用100%喀什米爾羊毛，台灣售價3490元。

另外，還有網友直呼，「去日本一定要去UNIQLO大買特買，很多都是台灣售價半折，超便宜」、「前幾天看一件4990的羽絨外套，日本價格換算大概3400，真的差很多啊啊啊」、「我剛去大阪回來，因為天氣太冷了，想說買件防風外套好了，跑去UQ拿了一件，發現退稅後1200台幣左右，想說那看看台灣賣多少，至少差價200就偷笑了，結果一看不得了，差了800台幣。」