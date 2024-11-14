屏東警抄詐騙機房「查扣4名車」逮20人　驚見比特幣提款機

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局刑警大隊經近10個月佈線追查，查出張姓男子等人涉嫌經營擬貨幣詐欺轉帳水房及假投資網站系統，於日前執行攻堅行動，在高雄市三民區破獲該詐騙機房，查扣賓士、LEXUS及B福斯等4台名車及自行設置的BTM(比特幣)提款機，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，檢方訊後向法聲押禁見獲准。

▲屏東縣政府警察局刑警大隊查獲詐騙機房，第一次查扣BTM(比特幣)提款機。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣警察局刑警大隊主動清查轄內實體虛擬貨幣交易所，發現有數十位詐欺被害人前往購買虛擬貨幣遭詐，金額約新臺幣3千萬元，立即組成專案小組全力偵辦。

經近10個月調查，發現29歲張姓男子等人經營虛擬貨幣詐欺轉帳水房，及假投資網站系統商，持續追查，查出該集團使用特定錢包管理全台各分店虛擬貨幣，透過假投資平台誘使被害人上鉤，進而購買虛擬貨幣投入假投資平台指定之錢包地址，實則協助暱飾詐騙贓款金流，得款數千萬元。

日前見事機成熟，經兩次執行攻堅行動，將張姓男子等20人逮獲，查扣賓士汽車等共4輛、現金新台幣61萬元、BTM提款機1台、手機32支、3組電腦、5台筆記型電腦等物，訊後依法送辦，擴大循線追查。

而比特幣提款機可以任意匯款相當於200萬現金的比特幣，讓警政署、央行認為是詐騙、洗錢溫床的新興科技。