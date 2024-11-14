奪命現場曝！阿里山福美吊橋整修前一天爆意外　木棧道斷裂釀1死

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉福美吊橋昨(13日)下午傳出一起重大意外，當時來自苗栗縣的44人旅行團到該處遊覽，前往吊橋前的景觀平台眺望、並準備拍團體照時，約3層樓高的木製棧道卻突然崩塌，導致5名遊客當場墜落，其中廖女頭部受創，當場失去心跳，經送醫搶救後仍宣告不治；另4名傷者仍住院觀察。阿里山鄉長高瑞芳表示，該吊橋興建至今已有13年，原本排定14日就要施工維修，未料竟會突然發生意外。

▲嘉義阿里山福美吊橋景觀平台木棧道斷裂，1死4傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

初步了解，該旅行團為苗栗縣通霄鎮退休教師協會出遊，昨下午行程來到阿里山福美吊橋，旅客下車欣賞美景，並走上吊橋前方約3層樓高的景觀平台眺望，當下正準備拍合照時，未料連接樓梯與涼亭平台的木製棧道卻突然崩塌，導致上方5名旅客當場墜落，其中一名廖女傷勢最為嚴重，頭部有鈍傷、頸部外傷、耳漏，當下已經失去心跳，經送往嘉義市聖馬爾定醫院搶救後仍宣告傷重不治。

▲遊客走上木棧道正準備要拍合照，突然就斷裂墜落。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，現場另外4名遊客也受創，有肢體擦挫傷、骨折等傷勢，幸意識均清楚，後續分送往嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院救治，目前仍在醫院住院觀察中。同團的旅客今(14日)受訪表示，昨天現場的大家都受到很大的驚嚇，加上位處偏遠，救護車在事發後30至40分鐘才趕到，「發生這樣的事，大家心裡都很難過，今天也沒心情再玩，準備要提早回家了。」

▲鄉長高瑞芳表示，原本都已經撥出預算，預計14日要動工維修，未料前一天竟會發生重大意外。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山鄉長高瑞芳則表示，福美吊橋於民國100年由紅十字會興建，迄今已有約13年歷史，由於橋面採木質結構，考量山區多雨且潮濕，8月時有進行檢測，並由縣府撥列600多萬預算、加上公所200萬元發包，廠商都已經簽好合約，預定14日要施工維修、強化橋梁，未料前一日竟會傳出重大意外。

高瑞芳表示，8月份施工人員到場檢視時，橋梁、景觀平台木質構造從外觀來看並未有異狀，但是否是這幾天山區多雨、造成內部腐蝕，加上昨天同時走上景觀平台的人數有10多個，恐怕已經超重，是否是雙重因素下才導致棧道崩塌，還需要釐清。

▼福美吊橋現場拉起封鎖線。（圖／記者翁伊森翻攝）

