墊菜籃關窗喪命！北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

▲北市錢櫃在13日傳出女員工從8樓墜落身亡，救護人員緊急協助送醫搶救。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中華錢櫃13日晚上1名女員工從8樓窗台墜落1樓，當場失去呼吸心跳，緊急送往醫院搶救後仍宣告不治，當時有目擊者表示，因為看到女員工拿菜籃墊腳關窗戶，結果意外墜落身亡，家屬也到場表示，妹妹剛出社會在錢櫃任職，沒想到才1年左右就發生憾事。

警方調查，22歲的吳姓女子，平時與姊姊還有父母親同住在新北市板橋區，在1年多前到錢櫃擔任正式員工，但是卻在13日從8樓窗台墜落，當場倒臥錢櫃側門的地面上，現場女同事見狀，立刻以無線電呼叫樓下的男同事前往察看，並且通知救護車將人送醫搶救。

▲錢櫃女員工從8樓墜落身亡，家屬到醫院得知噩耗痛哭失聲。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，當時吳女的父母以及姊姊都在家裡，得知吳女送往台大醫院搶救，立刻前往醫院，直到傳出不治的消息當場痛哭失聲，在警方陪同下製作筆錄，姊姊則表示，很訝異竟然會發生這種事情，也希望將妹妹的遺體移回新北市立殯儀館安置，等待檢察官相驗釐清死因。

據了解，當時吳姓女員工檢查8樓機房，見到機房裡面窗戶沒關，因為機房太暗，所以到8樓櫃台找女同事拿手電筒協助，要進去裡面關窗戶，女同事陪同前往，吳就拿著2個菜籃墊腳要去勾窗戶，但是卻因為菜籃斷裂導致吳女重心不穩，整個人前傾後墜落至1樓。

女同事見狀立刻以以無線電通知1樓的男同事前往察看，也立刻通知救護車將人送往醫院，得知吳女不幸身亡的消息，第一時間也淚流滿面，心情相當沉重，表示吳平時在公司與同事交好，也很認真負責，沒想到關窗戶就發生憾事。

吳女的家屬表示，希望能將吳女的遺體移回新北市立殯儀館，目前也經過檢察官同意轉移安置，也將等待檢警確認時間進行遺體相驗，以釐清吳真正死因，另外，意外墜樓的部分，也由北市府勞檢處進一步了解是否有疏失。