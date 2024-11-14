阿里山福美吊橋「木棧道崩塌」釀1死4傷！　家屬悲痛擬提國賠

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉福美吊橋昨(13日)下午傳出一起死亡意外，苗栗縣通霄鎮退休教師協會當時出遊至吊橋處，一行人走上景觀平台時，約3層樓高的木棧道卻突然斷裂，導致上方5名遊客當場墜落，釀成1死4傷。死者廖女家屬接獲噩耗後悲痛萬分，不敢相信只是出門旅遊，竟會意外殞命，表示將要提出國賠。

▲嘉義阿里山福美吊橋景觀平台木棧道斷裂，釀1死4傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，該旅行團共44人，為苗栗縣通霄鎮退休教師協會出遊，昨下午行程來到阿里山福美吊橋，旅客下車欣賞美景，並走上吊橋前方約3層樓高的景觀平台眺望，當下正準備拍合照時，未料連接樓梯與涼亭平台的木製棧道卻突然崩塌，導致上方5名旅客當場墜落，其中一名廖女傷勢最為嚴重，頭部有鈍傷、頸部外傷、耳漏，當下已經失去心跳，經送往嘉義市聖馬爾定醫院搶救後仍宣告傷重不治。

此外，現場另外4名遊客也受創，有肢體擦挫傷、骨折等傷勢，幸意識均清楚，後續分送往嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院救治，目前仍在醫院住院觀察中。對於這起突如其來的意外，死者廖女家屬無法接受，認為當地公所有維護責任，表示將要提出國賠。

嘉義縣副縣長劉培東表示，橋梁都有定期檢修，此次發生意外的是吊橋前方景觀平台的木棧道，山區難免會有潮濕狀況、容易腐蝕，後續會全面檢視、加強檢修；此外，劉培東也指出，目前幾位傷者家屬從苗栗趕往嘉義，縣府都有提供免費住宿，好讓家屬能夠安心探望傷者，這部分費用由縣府負擔，同時也向逝者、傷者家屬說聲抱歉。

▼嘉義縣副縣長劉培東、苗栗縣副縣長邱俐俐前往醫院探視傷者。（圖／記者翁伊森翻攝）