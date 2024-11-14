白宮會晤「詳聊烏俄加薩戰爭」　川普大讚拜登：做得很好

▲川普13日重返白宮，與拜登舉行歷史性會晤。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）13日重返白宮，與美國總統拜登（Joe Biden）在橢圓形辦公室會面。他透露，2人談論了烏俄戰爭與加薩戰爭，而且「真的都很高興見到彼此」。

川普向《紐約郵報》談及這場歷史性會談時說，「你知道的，這是一段漫長又艱辛的過程」，「我們雙方都做了很多努力，他在競選和其他方面做得非常好。我們的會面真的很愉快，我們又重新了解彼此。」

川普透露，2人確實討論了彼此在過去有所歧見的議題，包括他承諾一上任就會立刻結束的烏俄戰爭，以及正在進行中的中東戰爭，「我詢問他的觀點，他也告訴了我。此外，他們談了很多關於中東的問題。我想要知道，他對於我們現在處境的觀點，以及他是怎麼想的。他告訴了我，他非常親切。」

拜登已經表明將會出席明年1月的就職典禮，川普也透露2人計畫在此之前安排第二次會面，「橢圓形辦公室太美了，我當然很期待（回歸白宮）」。

4年前，川普試圖挑戰大選結果，結果導致了2021年1月6日的國會暴動事件。他這次在全球媒體面前，向拜登保證這次權力過渡將會「盡可能地順利」，而且共和黨過渡團隊及拜登的白宮享有一段「非常、非常好的關係」。