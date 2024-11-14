前柯粉網紅護理師張喬瑜秀黨證　加入戰鬥藍：民眾黨可以滅一滅了

▲張喬瑜加入國民黨。（圖／翻攝自Facebook／張喬瑜）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲目前仍深陷涉貪案件，前資深「柯粉」網紅護理師張喬瑜8月23日宣布退出民眾黨，更強調「民眾黨黨中央真的有垃圾，而且不止一個」，今（14日）則貼出多張「國民黨黨證」照片表示，民眾黨只會內鬥，也不把黨員建議當一回事，所以決定加入外婆生前挺了數十年的國民黨，宣布今日起她正式加入戰鬥藍，還回應網友「民眾黨可以滅一滅了」。

張喬瑜今天在臉書貼出多張照片，嗨喊拿到黨證了，宣布正式加入「戰鬥藍」，還說「自己是中國人，不對，打錯了，自己是中國國民黨黨員，黨證字號0031641101，請各位前輩多多關照」。

張喬瑜表示，自己是KMT國民黨黨員，現在正式入黨，國民黨夥伴們歡迎來互相追蹤按讚，大家以後一起努力，國民黨同胞。

▼張喬瑜加入國民黨。（圖／翻攝自Facebook／張喬瑜）

談到退出民眾黨，張喬瑜指出，因為民眾黨只會內鬥，而且內鬥她就算了，不只放任黨員拿照顧她到大的過世外婆照片，當作鬥爭的手段之一，還不要臉的要來告她。

張喬瑜還說，民眾黨高層都是飯桶居多，才會每次出來發言，都可以想辦法讓自己的主席搞到現在這個樣子，還被關進土城看守所。

張喬瑜也提到，之前高雄淹水的時候，她有跟高層建議，要不要到高雄組個志工隊幫忙災民清淤泥，結果民眾黨高層則在那邊開開心心籌辦黨慶、玩遊戲，當時完全不把他們這些黨員的建議當一回事

最後，張喬瑜強調，自己是新竹縣客家人，所以現在決定加入阿婆生前挺了數十年的國民黨，宣布今日正式加入戰鬥藍。

張喬瑜的動作也獲得網友支持與歡迎，認為她加入國民黨，也是向民眾黨反映了年輕選票不是民眾黨的專利，張喬瑜則留言回應，「民眾黨真的可以滅一滅了」。

▼網紅護理師張喬瑜回覆留言。（圖／翻攝自Facebook／張喬瑜）

▼張喬瑜加入國民黨。（圖／翻攝自Facebook／張喬瑜）

