綠質疑藍版離島條例「一國兩制」　陳玉珍：金門大陸不算國際往來

▲吳思瑤發言引爆陳玉珍怒火。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

經濟委員會排審藍委陳玉珍提案離島建設條例修法，增訂設置離島國際醫療特區、自由貿易示範區，但修法排除兩岸人民關係條例及醫療法適用，遭相關部會官員備詢時皆認為不妥。民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）受訪時直言，相關修法會讓離島地區成為一國兩制示範區。陳玉珍則在一旁「盯梢」，並在吳思瑤受訪時不停回嘴，中華民國憲法規定大陸跟台灣一國兩區，金門跟大陸算國際往來嗎？路過的綠委洪申翰、沈伯洋看不下去喊話要有風度，陳玉珍則要求要一打三辯論，吵的不可開交。

藍委陳雪生、陳玉珍日前曾提案修離島建設條例，內容包含：引進大陸地區廠商參與採購，以鼓勵離島產業發展，促進離島公共建設。澎湖、金門、連江得專案申請招收大陸地區人民、不受招生名額限制等。但遭民進黨團、民眾黨團反對，最終在院會無異議退回，而陳玉珍此次捲土重來，提出設置離島國際醫療特區的第13條之1及之2修正草案，與設置離島自由貿易示範區的第18條之1修正草案。

對此，吳思瑤表示，經濟委員會排審陳玉珍的離島建設條例，相信詢答過程可以清楚驗證，相關法律修正可能讓台灣門戶洞開，呼籲陳玉珍不要成為陳三桂，修一個法卻排除N部法，就法論法，離島建設條例附和中國打造兩岸融合發展示範區，相關修法會讓離島地區成為一國兩制示範區。

吳思瑤批評，這是裹著糖衣的毒藥，說是要成立自由貿易示範區，卻不折不扣落入中國統戰圈套，就法論法，修一部法不能排除其他法律現有規定，離島建設條例修法排除兩岸人民關係條例、醫療法跟醫師法規範，陳玉珍的版本可以在離島地區設立醫療專區，未來會被放寬引入就是中國籍醫師，且不適用我國醫師法相關規範。

對於修法影響，吳思瑤指出，相關作為破壞我國醫療秩序，一個排除醫療法跟醫師法的離島區，未來如果引入中國醫師發生醫療糾紛，要依何法規範跟咎責？還排除國有財產法、環境影響評估法、都市計畫法及自由貿易港區設置條例，立委修法要嚴謹，也要通盤考量是否會跟其他法律有扞格。

吳思瑤表示，遺憾的是陳玉珍修法並未考量，只修一法卻排除其他法律適用，包含醫療、貿易、國安等等都鬆綁，這不是門戶洞開什麼才是？陳雪生的版本已經被民進黨團復議掉無法併案審查，但兩位委員的離島建設條例修正就是一套組合拳、中國遂行統戰的法律套餐，讓離島成為一國兩制、自由貿易示範區，且完全不受台灣現有法律規範，今天排的是詢答、還沒逐條討論，希望過程中可以把這些涉及國安漏洞的法律，透過詢答好好論證。



對於吳思瑤說法，陳玉珍受訪時強調，自己代表的就是金門民意，中華民國憲法規定大陸跟台灣一國兩區，金門跟大陸是國際間的往來嗎？他們到底懂不懂法律？