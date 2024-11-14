原文會駁億元採購綁標　王鴻薇提四問再嗆：完全在自證己罪

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇與廖偉翔今（14日）召開記者會，爆料原住民族電視台竟出現重複採購疑雲，指民進黨立委陳瑩前助理何明輝與民進立委蘇巧慧的老公也都涉及標案，不過，遭到原民基金會否認。王鴻薇隨後又四問基金會，指基金會回應自證己罪，想掩飾什麼？

王鴻薇爆料，原民台「113年1億2千萬藝文勞務採購案」的得標廠商「沃土」，涉嫌拿原民台4年前僅69萬元的勞務採購案劇本，重複投標今年度1億2千萬元的藝文勞務採購案，從主角、劇情結構、導演都是同一人，且標案召集人都是民進黨立委陳瑩前助理何明輝，標案評審還是民進立委蘇巧慧老公、原住民電視台節目部經理龍男.以撒克.凡亞思。

財團法人原住民族文化事業基金會回應，此為不實指控，相關程序皆依照法令規定辦理，絕無綁標。

王鴻薇對此指出，第一、原文會表示採購兩案為不同之「獨立」採購案，但完全不敢回應，為何「沃土」廠商投標之資料劇本雷同（部分大段文字相同），導演也相同，甚至巧到連主角名字都一樣，這些白紙黑字的「證據」應該向社會大眾正面回應。強調兩案不同「獨立」完全就是在自證己罪。

王鴻薇表示，第二、原民台已取得「109年69萬勞務採購案劇本」，她今天已經出示相關授權資料，109年原民台有沒有版權，「沃土」以雷同劇本投標政府標案，為何能夠進入最終審查程序？為何至今原民台還不提告？「原文會你敢說109年採購案你沒有版權嗎？」

王鴻薇表示，第三、原文會稱「何明輝曾任立委員助理是不實指控」，笑死人，原文會是綠委陳瑩的助理嗎？何明輝擔任過陳瑩助理確實是從2005年2月到5月以及2008年5月到2012年1月，立法院相關人事資料都寫得很清楚，到底哪裡不實？原文會想要藏什麼？掩飾什麼？

第四，王鴻薇再指出，何明輝除擔任「113年1億2千萬藝文勞務採購案」召集人以外，「109年69萬勞務採購案劇本」何明輝更是在執行單位欄上簽章，章是亂蓋的嗎？何明輝在兩個案子中都有角色，這是不爭的事實。