柯文哲城博會遭糾正　民眾黨嗆監委「跟不上時代」：刻意忽略虛實展出

▲前台北市長柯文哲於任期最後一年舉辦「城市博覽會」，但因為動用二備金且拆帳，被質疑成效不彰；監察院2024年11月12日通過糾正。（資料圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲於台北市長任期最後一年，在花博舉辦2022年城市博覽會，當時議員質疑花費逾9675萬元經費成效不彰，被形容是柯文哲「8年畢業展」、幫時任台北市長候選人黃珊珊造勢。監察院日前通過糾正，要市府確實檢討機關人員責任，而民眾黨則回應，監委刻意忽略展覽「虛實展出」，突顯跟不上時代腳步，如何呼應賴清德主張的AI內閣？

針對監院糾正柯市府舉辦的台北城市博覽會，民眾黨表示，2022台北城市博覽會特別結合線上、線下展區，16天吸引逾100萬人次參與，以「對市民倡議、對市民交班」為展覽主軸，代表台北市政府負責任的向市民報告市政建設發展，展區中呈現社宅建設、雙語教育、「酷課雲」線上教學系統、招商、打造宜居城市與智慧城市等市政經驗，留下實作紀錄。

民眾黨提及，監委刻意忽略展覽屬「虛實展出」，片面引用「實體展出」10萬5992人次作為糾正理由，忽略線上有95萬9319人次的成績，抹煞了城市博覽會的實際真諦與意義，更突顯監察委員跟不上時代腳步，無法體會「虛實整合展出」的藝術，如何呼應賴清德主張的AI內閣，強化AI治理？

民眾黨批評，面對當今綠能光電弊案、公視Taiwan plus大撒幣卻效率不彰，甚至鬧出國際笑話，呼籲監察委員多費心思，以免讓人質疑監察院「選擇性辦案」。

監察院13日表示，台北市政府辦理「2022台北城市博覽會」共計支出新台幣9675萬3,610元，實體展參訪人數僅10萬5992人次，線上展則為95萬9319人次，但其中32萬人次是點擊官網「首頁」，其投入資源與產生之效益顯不相當。

監察院指出，該府研考會辦理評選作業失當，及提報巨額採購使用情形及效益分析相關作業也有不當，均核有違失，監察院於12日通過由蘇麗瓊、王幼玲等2位委員提出調查報告，糾正台北市政府，並請該府確實覈實檢討機關人員責任。