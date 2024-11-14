國小校長被控性侵！再爆棄「災後校園」不管　還蹺班衝摩鐵開房

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

彰化某國小校長遭M姓網紅指控性侵，台中警方目前已受理報案調查。根據被害人的描述，彰化縣議員藍駿宇認為，案發日期是學校上課日，該名校長若從彰化到台中赴約、上摩鐵，顯然無法在當日下午返回校園，應徹查校長有無依規請假；對此，彰化縣府教育處表示，經查校長是「事後請假」，已違反規定，將採曠職記並移送考核委員會審議。

▲該校長否認性侵。圖為該校長和彰化縣長王惠美（左二）的合影。（圖／民眾提供）



網紅控訴，與該名校長是透過交友軟體認識，對方暱稱是「XX熊52」，雙方在本月初第一次見面，沒想到對方竟將她帶到摩鐵要求配合角色扮演，並性侵她。網紅將自己的經歷PO上網，聲稱受害者不只她一人。台中警方證實，已在11月初接獲受害者報案，後續將依法通知嫌疑人到案說明，全案依妨害性自主罪移請台中地檢署偵辦。

對於本案，議員藍駿宇指出，根據網紅指控的案發日期是11月1日，前一天因康芮颱來襲全台22縣市放颱風假，隔天案發時有99.9％的其他校長都在忙著確保颱風過後的校園環境安全，但該名校長卻在忙著與網紅共進午餐，而從彰化開車到台中勢必要提早出門，後來又去了汽車旅館，顯然下午也無法準時回到校園上班，應該徹查該校長有無按照規定請假外出，若無就應予以嚴懲。

教育處表示，本案經查該校長為事後請假，違反差勤相關規定，當日差勤採曠職記，將移送該校長成績考核委員會審議。

教育處也說，目前已先將校長調離現職接受調查。彰化縣政府也已要求警方加速偵辦，早日釐清事實，若經查證屬實，將依法嚴懲，絕不寛貸。

據了解，該校長對於指控全盤否認，並決定透過司法途徑，捍衛自己的清白。



