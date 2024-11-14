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草案副本曝光！WSJ曝川普要整肅美軍　設委員會開鍘「覺醒將軍」

▲▼共和黨總統候選人川普在北卡羅來納州競選。（圖／路透）

▲消息指出，川普將成立「戰士委員會」，優先處理軍中的「覺醒將領」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普上周勝選後，《華爾街日報》取得最新消息，稱其過渡團隊正考慮成立一個由退休軍方高層組成的「戰士委員會」（warrior board），對不符合川普標準的軍事領袖進行審查。

《華爾街日報》取得的文件副本顯示，這個由川普任命成員的外部委員會，將繞過五角大廈的常規晉升體系，對審查對象的領導能力、戰略準備，以及是否對軍事事業持有卓越承諾等方面進行審核。

此前，川普在競選活動中曾多次批評軍方的多元化與包容政策，認為這些政策影響了軍事作戰能力。根據共和黨全代會批准的政策綱領文件，若川普上任，將優先處理軍中的「覺醒將領」（woke generals），以確保軍事效能不受外部政治干擾。

▲▼美國參謀長聯席會議主席布朗（CQ Brown）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國參謀長聯席會議主席布朗被認為是川普首先要開鍘的目標。（圖／達志影像／美聯社）

2位國防官員透露，川普開鍘的目標之一可能是參謀長聯席會議主席布朗（CQ Brown）。2020年，布朗在「黑人的命也是命」示威期間，曾談及這場運動對他的影響，以及身為黑人戰機飛行員一路晉升的經歷，並長期支持美軍多元化。

去年，川普的當選副總統范斯（JD Vance）曾以參議員身分，投票反對確認布朗成為美國最高軍官，並批評五角大廈抵制川普命令的行為。范斯在選前表示，「如果你自己政府的人不服從你，你就必須解僱他們，並以順從總統的人取而代之。」

佛羅里達國際大學軍法教授卡本特（Eric Carpenter）指出，川普這一行為看起來像是一個「準備肅清所有不聽話者」的政府，「如果你想開除那些可能基於法律或道德抗命的軍官，你就會設立一個完全獨斷的標準體系，以隨心所欲開除任何人。」目前，川普交接小組發言人拒絕就這份草案置評，僅表示川普將不負民眾期望，履行其競選承諾。

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