川普宣布佛州眾議員任司法部長：終結政府黨派化、武器化

▲川普將提名佛州共和黨眾議員蓋茨出任司法部長。（圖／記者張靖榕攝）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統當選人川普宣布佛州共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）將出任司法部長。川普在其社群平台Truth Social上發文，「美國目前最重要的問題之一就是結束司法系統的黨派化武器化。馬特將終結武器化政府，保護我們的邊界，瓦解犯罪組織，並恢復美國人民對司法部的信任。」

CNN報導，蓋茨作為川普的忠實支持者，並擁有部分法律背景。知情人士透露，他在過去一周多次前往川普的海湖莊園（Mar-a-Lago），並陪同川普搭乘私人飛機前往華盛頓。蓋茨在任命宣布後隨即在X平台上發文表示，能夠擔任這一角色將是「莫大的榮幸」。

一旦確認提名，蓋茨將反過來領到曾對他進行為期數年性犯罪調查的司法部。蓋茨的法律實務經驗相對有限，他的職業生涯大多集中在從政領域，而非作為檢察官或辯護律師。

川普計畫讓蓋茨擔任司法部長，以實現他在第二任期中的核心政策，包括移民管控、對生殖健康的政策管理，以及他在競選過程中承諾的政治清算行動。川普希望藉由「改革」司法系統來削弱傳統的法律限制，去除政治干預的保護，進一步實現他所說的「美國優先」政策。

蓋茨曾多次批評拜登政府下的司法部和FBI，指控其「武器化」以對抗包括川普在內的保守派人物。他在2023年保守派政治行動會議（CPAC）上呼籲，「如果政府無法為我們效力，就應該取消包括FBI、CDC、ATF、DOJ在內的機構」。

蓋茨目前正接受眾議院道德委員會的調查，該調查涉及性行為不當、違規接受禮物及施予特權等指控。道德委員會表示，若蓋茨辭去眾議員職位以接任司法部長，該調查將因喪失管轄權而終止。