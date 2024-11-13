他分享LINE「隱藏3抓猴」功能　1種只要用過就刪不了必留痕跡

▲他分享LINE 隱藏3抓猴功能，只要用過就刪不了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者趙蔡州／綜合報導

百萬YouTuber夫婦Ryu、Yuma爆出婚內雙出軌，2人還相繼發文坦承婚外情始末，消息除了震驚粉絲外，男女感情議題也引發網友熱議。3C YouTuber Tim哥近日就拍攝影片分享，若懷疑對象偷吃或外遇，可以透過LINE的3功能「抓猴」，其中1種甚至刪都刪不了。

YouTuber Tim哥近日在臉書粉絲團貼出短片，分享LINE功能中3種「抓猴」方式，分別是利用聊天室的「公告」功能、查看「最近傳的貼圖紀錄」以及查詢LINE的通話紀錄。

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第一、利用聊天室的公告功能。Tim哥說，LINE聊天室可以使用公告功能將留言置頂，但這個功能其實有一個Bug，就是一旦聊天內容被釘選成公告後，就算將所有聊天內容刪除或收回，公告依然會存在。

▲最近傳的貼圖紀錄無法被刪除。（圖／記者鄺郁庭攝）

第二、查看最近傳的貼圖紀錄。Tim哥指出，最近傳的貼圖紀錄由於是系統自動生成的無法刪除，就算刪除了聊天紀錄，貼圖紀錄依然會存在，所以可以透過查詢最近傳的貼圖紀錄，查看對象是否有經常使用你沒有見過的曖昧或愛心的貼圖，但可能需要長期觀察。

第三、查詢LINE的通話紀錄，現代人跟別人電話聊天，一般都會使用LINE的通話功能，因此可以透過LINE設定中，將「通話」功能替換「LINE TODAY」成為主頁標籤，就可以查看LINE的通話紀錄，就算刪除了聊天室，通話紀錄卻不會被刪除。

但必須注意的是，如果LINE已經替換了通話主頁標籤，且進一步通話頁面中刪除通話紀錄，就會徹底刪除通話紀錄。