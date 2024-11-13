櫻花妹偷吃、約砲比例超乎想像　他曝親身交友經驗：好友對象也照吃

▲網友透露，自己認識的日本女生有過半數都曾出軌，不能輕易相信外在的形象。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／鏡週刊

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫妻檔Ryu和Yuma的婚變事件持續發酵，一名網友對此發表個人看法，根據他曾接觸過的日本女性發現，外遇並不罕見，出軌率高達一半，他認識的日本女生中幾乎都有砲友或偷吃的經歷。

這名網友在Dcard發文表示，原本追蹤Ryu和Yuma的YouTube頻道，從1萬訂閱開始就一直關注。近日發生Yuma婚後出軌事件，他並不感到意外，從他認識的日本人來看，出軌並非個案。坦言自己認識的40名日本女生中，年齡介於20至35歲，但有一半都出軌過，幾乎全部都曾交過砲友或出軌。

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原PO觀察雖然不少人明知道出軌不對，還是會忍不住踰越道德底線，「因為癢了膩了玩玩是很正常的，有些人甚至連好朋友的對象都能吃掉」，而且如果長相優質的男女更是有人倒貼，可能輕易就出軌。

原PO提到有些出軌的人對待感情的態度較為隨意，抱著「走一步算一步」的心態。若被另一半發現出軌，有些人會試圖挽回，有些人則會另尋新歡。他還提到，部分外表看似單純的女生，私下可能會有意想不到的一面，可能玩超大，外表看似無害、乾淨透明的男生或許其實是渣男，他提醒不要輕易相信第一印象，「日本人很會幫自己設人設的」。

貼文曝光，不少網友心有戚戚焉，「我身邊的日本人很多都是這樣，一開始很驚訝，已經習慣了」「的確，這是日本人社交方式，看完你的文章，覺得這真是我認識的日本人社交文化，出軌不要被發現都不算，擁有好多個伴侶也是正常的，只要不被發現就好」「日本女生滿容易出軌的」「很正常啊！認識的日本人每次來台灣都帶不同女生，但有個正宮老婆」「日本人這方面觀念真的很開放」。



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