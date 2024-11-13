妻做八大暈船劈腿2客人　夫驚見LINE「他1天3次以上」綠炸

▲人妻下海做八大，卻暈船客人。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名杜姓人妻為了賺錢養家到八大行業上班，結果遇上洪姓、翁姓客人都對她很好，杜女於是找上閨蜜，認真討論2名客人的優缺點，杜女大讚洪姓男子「他1天3次以上」、「我打算去弄避孕器」，結果被丈夫周男發現，周男氣得怒告洪、翁兩人求償50萬元，一審判洪男應賠償15萬元，翁男則因不知道杜女是有夫之婦，獲判免賠，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原判決定讞。

判決指出，周男和杜女於2020年5月結婚，育有一名未成年子女。婚後杜女為了賺錢養家，到某KTV會館當陪恃小姐，杜女在店內遇到洪姓、翁姓兩名常客都對她很好，經常點她的檯，後來杜女也分別與兩人私下「往來」。

杜女後來找上黃姓閨蜜「商量」，請閨蜜去找師父來看一看洪、翁的面相，看誰比較適合她，杜女和閨蜜經常透過LINE討論兩人的「優缺點」，杜女大讚洪男「他1天3次以上」、「我打算要去弄避孕器」「除非後面射不出來才會暫停」、「他舌下也沒有突起物」。

杜女也對翁男十分心動，向閨蜜透露「煩死了，我真的比較愛翁男」、「我跟翁男在一起可以學到很多東西」、「他是我的老師也是情人」。

就在杜女猶豫不決之際，這些簡訊卻被丈夫周男發現，氣得對兩名「小王」提告損害配偶權，分別求償50萬元。

一審地院審理時，洪男和翁男都辯稱不知道杜女有老公，但法官根據LINE的對話紀錄和相關事證，認定洪男早就知情，而且還繼續和杜女當男女朋友並發生性關係，因此判洪男應賠償15萬元，翁男則沒有證據證明他知道杜女有老公，所以判免賠。

全案上訴後，高雄高分院支持原審的見解，駁回上訴，仍判洪男賠15萬，翁男免賠，全案不得上訴。