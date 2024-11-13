全國到院前超音波認證課程　第四場在台南開辦！

▲繼台中市、新竹縣、台北市後，國立成功大學生物科技院大樓，13日辦理第4場全國到院前超音波認證課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

繼台中市、新竹縣、台北市後，國立成功大學生物科技院大樓13日辦理第4場全國到院前超音波認證課程，因重大創傷患者，可能伴隨者合併內出血，如果沒有及時送到適當醫院，可能因延誤治療而增加死亡率。

台南市消防局每年約有400件重大創傷案件，到院前超音波即針對重大創傷且懷疑腹部內出血的患者，提供早期診斷，送往具備處置能力的醫院。

這次由台南市消防局與社團法人台灣緊急救護醫療指導醫師學會共同辦理「到院前救護技術員創傷超音波認證課程工作坊」，為提昇高級救護技術員院前創傷超音波基本知識與技術能力，工作坊使用標準病人與模擬超音波，模擬各種創傷內出血情境進行超音波掃描練習。使高級救護技術員能在救護車上能掃描並上傳群組判讀，更迅速了解傷患病情，選擇適合的醫療機構提升患者的存活率。

市長黃偉哲表示，到院前超音波的執行是台南市EMS進步的一大象徵，當然也是市府對於市民的生命財產多一道守護，城市在進步，台南市消防局緊急救護在全台也是領導者，消防局救護車已全面配置自動心肺復甦機、監測12導程心電圖機跟高階醫材，再搭配完整的人才教育訓練以利執勤，都是市府對市民用心的證據。

消防局李明峯局長表示，緊急救護訓練一直為市長所大力支持，超音波是一項困難的進階技術，但民眾不用擔心，消防局近一、兩年已在高級救護技術員的繼續教育課程納入編排，本次訓練使技術更加精進並運用在到院前救護，相信可以有效降低重大創傷的死亡率，讓我們做的更好，市民也就過的更好。