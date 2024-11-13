　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周末受颱風影響，部分地區有大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風持續向西北移動，中央氣象署指出，周五在巴士海峽，隨後進入台灣東南方海面，北上前進琉球群島的機率最高，預估周五到周六最接近，最快明天清晨發布海上颱風警報，北上過程暴風圈有觸陸的可能，不排除明天下半天發布陸上警報，花蓮、台東及恆春半島有大雨發生，周六北部、宜蘭也有雨。

目前西北太平洋仍有3颱，包括桔梗、天兔、萬宜颱風，氣象署預報員黃恩鴻說，桔梗颱風已逐漸遠離，並逐漸減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣沒影響，萬宜颱風距離台灣尚遠，持續觀察後續發展及動態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天兔颱風預估周五、周六最接近台灣，明天清晨發布海上颱風警報。（圖／氣象署提供）

▲天兔颱風預估周五、周六最接近台灣，明天清晨發布海上颱風警報。（圖／氣象署提供）

他說，天兔颱風今日上午增強為中颱，持續朝西北西方向前進，會先碰到呂宋島陸地，預估周五進入巴士海峽，經過台灣東南方海面，隨後北上往琉球群島的機率最高，移動過程中碰到呂宋島陸地，因此增強幅度有限。

黃恩鴻表示，最快明天清晨發布海上颱風警報，不排除經過東南方海面北上過程 ，暴風圈有碰到陸地的可能，不排除明天下半天發布陸警。天兔暴風圈約120至150公里，碰到台灣陸地以花東及恆春半島為主，但路徑仍有些變動，陸警發布範圍還有變化。

是否有機會放颱風假？黃恩鴻說，從目前路徑來看，天兔颱風周五早上到巴士海峽附近、周六早上移動到台東外海，暴風半徑較小，接觸台灣陸地就比較少，但颱風核心有機會影響到蘭嶼、綠島，將會有較強的風雨，民眾多留意。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，黃恩鴻說，明天水氣少、環境偏東風，東半部有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。天兔颱風在周五、周六最接近台灣，暴風圈偏小，影響範圍較局部，周五花東、恆春半島雨勢最明顯，特別在台東及恆春半島有豪雨，花蓮則有大雨發生。

他說，天兔颱風周六移動到台灣東北側海面，其環流帶來降雨，雨區由南轉北，進到北部及宜蘭、花蓮一帶，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區有局部大雨的發生機率。周日到下周東北季風南下，桃園以北、東半部及恆春半島持續有短暫陣雨，中南部較不受影響。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，黃恩鴻表示，明天環境偏東風，到周五白天，各地高溫28至30度 ，低溫約23、24度，周五到周六受到颱風影響，雲多降雨略降溫，約28度左右 。周日到下周因東北季風南下，溫度逐漸下滑，北部及東半部低溫降到20、21度感受偏涼，高溫23、24度，對中南部高溫仍有27至28度左右。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天
分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」
郭台銘一桿進洞　友人爆：球齡15年「鴻海任內開始接觸」
郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話
快訊／跟蹤偷拍李多慧　媒體狗仔請律師到案說明
天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

中台灣「觀光區市集日」周五登場　購物金、抽獎活動一次看

來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】射手座　11.13～11.19

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

中台灣「觀光區市集日」周五登場　購物金、抽獎活動一次看

來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】射手座　11.13～11.19

台東演唱會經濟遊客爆滿　11月來台東超值好玩

哈彼科技獲千萬天使投資　搶攻數位化知識變現市場

長榮海運前3季獲利年增240％　每股賺50.68元

New Balance爆紅327他做的！　中傑-KY預計12月中旬掛牌上市

葛斯齊曝陳時中案「找徵信社拍的」　揭幕後手法：誰花錢的自行想像

台灣之光！紀華文連3屆執法12強　今支援日澳之戰

BMW「關鍵電動房車」首度測試被捕　全新平台、2026年上市

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

高雄房市仍存機會點　專家：台積電2奈米廠將成助力

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

YT唯一清流逝世5年「FB突發24字」　粉絲含淚

演藝圈邪教風波「台北朝熹宮」起底！　主事師姐曾是藝人

全台「最不舒服城市」　一票狂點名它：又濕又擠

天兔颱風估早發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

更多熱門

相關新聞

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今在「天氣職人-吳聖宇」指出，天兔颱風在周五接近台灣，估明晨5時30分發布海上颱風警報，傍晚5時30分發布陸上警報，陸上警報範圍預期涵蓋台東、恆春半島(屏東)、綠島蘭嶼，颱風假大概周五在台東、恆春半島、綠島蘭嶼比較有機會。

操場驚見妹妹頭怪鳥！牠餓到搖晃

操場驚見妹妹頭怪鳥！牠餓到搖晃

天兔颱風估早發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

天兔颱風估早發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

關鍵字：

颱風天兔天氣大雨陸警

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

李玟墓園驚傳「雜草叢生」彩虹階梯不見了　真實畫面曝

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面