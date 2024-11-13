天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

▲周末受颱風影響，部分地區有大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風持續向西北移動，中央氣象署指出，周五在巴士海峽，隨後進入台灣東南方海面，北上前進琉球群島的機率最高，預估周五到周六最接近，最快明天清晨發布海上颱風警報，北上過程暴風圈有觸陸的可能，不排除明天下半天發布陸上警報，花蓮、台東及恆春半島有大雨發生，周六北部、宜蘭也有雨。

目前西北太平洋仍有3颱，包括桔梗、天兔、萬宜颱風，氣象署預報員黃恩鴻說，桔梗颱風已逐漸遠離，並逐漸減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣沒影響，萬宜颱風距離台灣尚遠，持續觀察後續發展及動態。

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▲天兔颱風預估周五、周六最接近台灣，明天清晨發布海上颱風警報。（圖／氣象署提供）

他說，天兔颱風今日上午增強為中颱，持續朝西北西方向前進，會先碰到呂宋島陸地，預估周五進入巴士海峽，經過台灣東南方海面，隨後北上往琉球群島的機率最高，移動過程中碰到呂宋島陸地，因此增強幅度有限。

黃恩鴻表示，最快明天清晨發布海上颱風警報，不排除經過東南方海面北上過程 ，暴風圈有碰到陸地的可能，不排除明天下半天發布陸警。天兔暴風圈約120至150公里，碰到台灣陸地以花東及恆春半島為主，但路徑仍有些變動，陸警發布範圍還有變化。

是否有機會放颱風假？黃恩鴻說，從目前路徑來看，天兔颱風周五早上到巴士海峽附近、周六早上移動到台東外海，暴風半徑較小，接觸台灣陸地就比較少，但颱風核心有機會影響到蘭嶼、綠島，將會有較強的風雨，民眾多留意。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，黃恩鴻說，明天水氣少、環境偏東風，東半部有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。天兔颱風在周五、周六最接近台灣，暴風圈偏小，影響範圍較局部，周五花東、恆春半島雨勢最明顯，特別在台東及恆春半島有豪雨，花蓮則有大雨發生。

他說，天兔颱風周六移動到台灣東北側海面，其環流帶來降雨，雨區由南轉北，進到北部及宜蘭、花蓮一帶，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區有局部大雨的發生機率。周日到下周東北季風南下，桃園以北、東半部及恆春半島持續有短暫陣雨，中南部較不受影響。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，黃恩鴻表示，明天環境偏東風，到周五白天，各地高溫28至30度 ，低溫約23、24度，周五到周六受到颱風影響，雲多降雨略降溫，約28度左右 。周日到下周因東北季風南下，溫度逐漸下滑，北部及東半部低溫降到20、21度感受偏涼，高溫23、24度，對中南部高溫仍有27至28度左右。